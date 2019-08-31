Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır? En lezzetli zeytinyağlı pırasa tarifi...

Zeytinyağlı pırasa için gerekli malzemeler

- 1 kg pırasa

- 1 adet orta boy havuç

- 3/4 çay bardağı sıvıyağ

- 1 adet orta boy soğan

- Yarım kahve fincanı pirinç

- Bir buçuk çay bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tozşeker

- 1/4 limonun suyu ( İsteğe bağlı portakal suyu ile de pişirilebilir)

- Tuz

Zeytinyağlı pırasanın yapılışı;

Öncelikle güzelce temizlenmiş pırasalar dilim dilim doğranır. Ardından havuçlar dilimlenir. Hazırlanan pırasa ve havuçlar bir kenarda bekletilir. Ardından tencereye belirtilen ölçüde zeytinyağı koyulur. Küp küp doğranmış veya rondodan geçirilmiş soğanlar zeytintağında kavrulur. Soğanlar kavrulduktan sonra ise havuçlar tencereye eklenir ve birkaç dakika daha harmanlanır. En son pırasalar da eklenip tencerenin kapağı kapatılır. Pırasalar gözle görülür şekilde diriliğini kaybettiğinde belirtilen ölçüdeki pirinç eklenir ve pişirme işlemine devam edilir. Ardından bir buçuk çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı tozşeker, limon suyu veya portakal suyu eklenip en son tuzu katıp karıştırılır. Kısık ateşte pişirilmesi önerilen zeytinyağlı pırasa kısa sürede pişer ve soğumaya alınır. Soğuduktan sonra servis edilmelidir.

Zeytinyağlı pırasanın faydaları nelerdir?

Pırasa sindirim sistemi dostu beninler arasındadır. Sindirimi kolay olduğu gibi, sindirim işlemi için de organlara yardımcı olur.

Zeytinyağlı pırasa, kötü huylu tümörlerin oluşumuna neden olan unsurları ortadan kaldırır. Prostat, kolon ve yumurtalık kanserlerine yakalanma riskini azaltabilir.

Pırasa kolay kilo verilmesini sağlar!

Özellikle diyet yapanların tercih ettiği sebzeler arasında yer alan zeytinyağlı pırasa kilo vermeyi sağlar. Doğal iştah kapatıcı olarak bilinen pırasa yüksek miktarda lif içerdiği için tokluk hissi yaratır.

Zeytinyağlı pırasa C vitamini deposudur

Pırasa manganez, demir, C vitamini ve mineraller açısından zengin bir besindir. Pırasa tüketimi saç sağlığını koruma açısından çok büyük önem taşır. Daha sağlıklı ve canlı saçlar için pırasa tüketimi önerilmektedir.