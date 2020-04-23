Sağlıklı kereviz tarifi ve yapılışı: Nefis ve lezzetli fırında kereviz nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler

Kereviz sıklıkla tüketmemiz gereken bir besindir. Sağlığa yararları saymakla bitmeyen kereviz tarifi oldukça sağlıklı bir tariftir. Diyete başlayanlar içinde ideal bir sebze olan kereviz sürekli tüketildiğinde vücuda enerji sağlamaktadır. Yüzde 90'ı su olan kereviz tarifi vücudun günlük sıvı ihtiyacını karşılamaktadır. Kereviz tarifi: Kereviz nasıl yapılır?

KEREVİZ TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet kereviz kökü

2 adet havuç

5-6 adet arpaçık soğanı

2 adet patates

1 diş sarımsak

1 adet portakal

Zeytinyağı

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı zerdeçal

½ çay kaşığı kekik

½ çay kaşığı nane

Tuz

KEREVİZ TARİFİ YAPILIŞI

Kereviz, patates ve havucun kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Arpacık soğanların kabuklarını soyun. 1 portakalın suyunu sıkın, sarımsağı bir bıçak yardımıyla ezin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tüm malzemeleri alın. Son olarak zeytinyağı ve tüm baharatları ekleyip güzelce karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırında kereviz tarifi hazır. Afiyet olsun…

KEREVİZ TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon kereviz tarifi yaklaşık 42 kalori içermektedir.

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