Sebzeli kabak sandal nasıl yapılır? En güzel ve pratik kabak sandal tarifi!

Dünyayı tehdit eden corona virüs tehlikesi nedeniyle evlerde vakit geçiren vatandaşlar yemek tarifleri konusundaki araştırmalarını da arttırdı. Bu süreçte kilo aldırmayan, fit kalmanızı sağlayacak sebze tarifleri çok önemli. Biz size her ne kadar sebzeli kabak sandal tarifi verecek olsak da siz kıymalı kabak sandal, beşamel soslu kabak sandalı da deneyebilirsiniz. Ayrıca içerisinde sevdiğiniz sebzelerle çeşitlilik katabilirsiniz. En pratik ve kolay kabak sandal tarifi burada! Az önce belirttiğimiz gibi kabak sebzesi hem kendiniz hem de çocuklarınız için son derece yararlıdır, böbreklerdeki iltihap problemlerine çok iyi gelen kabak, son derece iyi bir idrar söktürücüdür. Yüksek tansiyon rahatsızlıkları olanlar için de kabak tavsiye edilir.

SEBZELİ KABAK SANDAL NASIL YAPILIR? KABAK SANDAL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER (4 ADET)

2 adet orta boy kabak

2 adet orta boy havuç

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pulbiber

1 avuç dereotu

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

PRATİK VE KOLAY SEBZELİ KABAK SANDAL TARİFİ! (YAPILIŞI)

Öncelikle kabaklarımızı iki eşit parça olacak şekilde dikine vaziyette bölüyoruz. Bir kaşık yardımıyla böldüğümüz kabakların içerisini çıkartıyoruz. Bu çıkardığımız içleri daha sonra tekrar kabak sandallarımızın içine dolduracağız, bu nedenle atmak yerine bir kaba alıyoruz. Daha sonra içlerini oyduğumuz kabakların içerisine biraz tuz atıp, zeytinyağı sürüp 180 derece fırında 15 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Bu arada kabak sandallarımızın içini hazırlamaya başlayabiliriz.

KABAK SANDAL İÇ HARÇ TARİFİ

Burada verilen malzemeleri dilediğiniz biçimde değiştirebilirsiniz fakat havuç ve dereotu lezzet açısından kabakla en çok yakışan besin maddeleridir. Bu nedenle kesinlikle dereotu ve havuç kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Küp küp doğradığımız soğanlarımızı zeytinyağı eklediğimiz tavanın içerisine atıp kavuruyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra içerisine yine küp küp doğradığımız havuçlarımızı ekleyip beş dakika kadar bu şekilde kavuruyoruz. Daha sonra sarımsakları ve en başta ayırdığımız kabak içlerini de iç harcımıza ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde de 4-5 dakika kavurduktan sonra tuz, karabiber ve pulbiberi ekleyip harcımızın altını kapatıyoruz.

Harcın altını kapattıktan hemen sonra içerisine ince kıyım dereotlarımızı da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi sıra kabaklarımız ve iç harcımızı buluşturmakta… Fırından çıkardığımız kabaklarımızın içerisine hazırladığımız iç harcımızı eşit miktarda bölüştürüyoruz. Üzerine de daha önceden rendelediğimiz kaşar peyniri ekleyip 15 dakika bu şekilde fırında pişiriyoruz. Fit ve diyet kabak sandalı yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. :)

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