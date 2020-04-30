Besleyici ve lezzetli enginar tarifi: Enginar yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar için malzemeler

Uzun yıllardır mutfağımızda bulunan bu yemek çok besleyicidir ve onlarca enginar tarifi mevcuttur. Enginar, doğal haliyle cardoon olarak bilinen yenilebilir bir bitkidir ve bilimsel sınıflandırmaları Cynara cardunculus'dur. Enginar yemeği Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahiptir ve neredeyse her restoranda enginar yemeği bulunmaktadır. Akdeniz bölgesine özgüdür, bu yüzden de Akdeniz ülkelerinin mutfağında böyle önemli bir rol oynarlar. Enginar Avrupa, Orta Doğu ülkeleri ve Amerika'da bulunabilir, ancak Asya ülkelerinde daha az görülür. Peki, enginar yemeği nasıl yapılır ve enginar tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Haberimizde, lezzetli enginar tarifi yer almaktadır…
ENGİNAR NEDİR?
Bir enginarın yenilebilir kısmı, tamamen çiçeklenmeden önce çiçek başındaki tomurcuktur. Çiçek tamamen çiçek açtıktan sonra sertleştiği için ve neredeyse yenmez hale geldiklerinden, zamanlama onları yetiştirmek için çok önemlidir.
ENGİNAR TARİFİ MALZEMELERİ
Süslemek için
ENGİNER TARİFİ YAPILIŞI
Üzerine dereotu serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…Lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır? Enfes lazanya hamuru ve yapımı
ENGİNARIN FAYDALARI NELERDİR?
Enginar çok yönlü bir besindir ve bazıları onları bir sebze olarak görse de, aslında bir çeşit devedikeni ailesi üyesidir. Türkiye'de çok yoğun tüketilmez ancak oldukça yaygındır. Tüketme amaçlarına baktığımızda, öncelikle bağışıklık sistemi gücünü arttırmanın, kolesterolü düşürmenin ve ateroskleroz, kalp krizi ve inme gibi hastalıklara karşı korunmanın sağladığı yararlarından dolayı tüketilirler. Enginar ayrıca uzun zamandır vücudu detoksifiye etmek ve karaciğerin sağlığını iyileştirmek ve hazımsızlık, kabızlık, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olmakla ünlüdür. Ayrıca kan basıncını düşürmenin, akşamdan kalmayı ortadan kaldırmanın ve idrara çıkmayı engellemenin yanı sıra anti-kanser potansiyeline de sahiptirler.Patates salatası tarifi: Lezzetli ve kolay patates salatası nasıl yapılır?
1. ELYAF
Bir orta boy enginar 6 gram lif içerir - bu önerilen günlük miktarın dörtte biri - ve bir bardak kuru erikten daha fazla liftir! Yine de bir enginar sadece 60 kalori içerir.
2. PROTEİN
Enginar 4 gram protein içerir - bir sebze için önemli bir miktardır.
3. PREBİYOTİK
Enginar, inülin olarak bilinen benzersiz bir lif formu içerir. İnülin, gıda arzında en mevcut ve daha umut verici prebiyotiklerden biridir; aynı zamanda hayvan ve insan araştırmalarında kullanılan prebiyotiklerin tercih edilen şeklidir.
4. ANTİOKSİDAN
Yapılan bilimsel çalışmalara göre, enginar antioksidan sayısı açısından tüm sebzeler arasında birincidir.Barbunya tarifi: Barbunya yemeği nasıl yapılır?