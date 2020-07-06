Sağlıklı ve doyurucu bir lezzet; kereviz tarifi: Fırında kereviz nasıl yapılır?

Kereviz sıklıkla tüketmemiz gereken bir besindir. Sağlığa yararları saymakla bitmeyen kereviz tarifi oldukça sağlıklı bir tariftir. Diyete başlayanlar içinde ideal bir sebze olan kereviz sürekli tüketildiğinde vücuda enerji sağlamaktadır. Yüzde 90'ı su olan kereviz tarifi vücudun günlük sıvı ihtiyacını karşılamaktadır. Kereviz tarifi: Kereviz nasıl yapılır?
KEREVİZ TARİFİ MALZEMELERİ
KEREVİZ TARİFİ YAPILIŞI
KEREVİZ TARİFİ KAÇ KALORİ?
Ortalama 100 gramlık bir porsiyon kereviz tarifi yaklaşık 42 kalori içermektedir.Mutfağa eşsiz kokular yayacak etli nohut yemeği tarifi: Nohut yemeği nasıl yapılır?