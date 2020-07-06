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Sağlıklı ve doyurucu bir lezzet; : Fırında kereviz nasıl yapılır?

Oldukça sağlıklı bir besin olan kerevizin üretimi ve tüketimi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. İçerdiği yüksek sıvı oranı ile vücudun günlük sıvı ihtiyacını karşılayan kereviz tarifini sıklıkla tüketmelisiniz. İçerdiği vitamin, mineral ve bitkisel gıdalar sayesinde sağlığa birçok faydası olan kereviz tarifini mutlaka denemelisiniz. : Kereviz nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:16 Son Güncelleme: 6.7.2020 09:16 ABONE OL
Sağlıklı ve doyurucu bir lezzet; kereviz tarifi: Fırında kereviz nasıl yapılır?

Kereviz sıklıkla tüketmemiz gereken bir besindir. Sağlığa yararları saymakla bitmeyen kereviz tarifi oldukça sağlıklı bir tariftir. Diyete başlayanlar içinde ideal bir sebze olan kereviz sürekli tüketildiğinde vücuda enerji sağlamaktadır. Yüzde 90'ı su olan kereviz tarifi vücudun günlük sıvı ihtiyacını karşılamaktadır. Kereviz tarifi: Kereviz nasıl yapılır?

KEREVİZ TARİFİ MALZEMELERİ

  • 2 adet kereviz kökü
  • 2 adet havuç
  • 5-6 adet arpaçık soğanı
  • 2 adet patates
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet portakal
  • Zeytinyağı
  • ½ çay kaşığı karabiber
  • ½ çay kaşığı zerdeçal
  • ½ çay kaşığı kekik
  • ½ çay kaşığı nane
  • Tuz

KEREVİZ TARİFİ YAPILIŞI

  1. Kereviz, patates ve havucun kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
  2. Arpacık soğanların kabuklarını soyun.
  3. 1 portakalın suyunu sıkın, sarımsağı bir bıçak yardımıyla ezin.
  4. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tüm malzemeleri alın.
  5. Son olarak zeytinyağı ve tüm baharatları ekleyip güzelce karıştırın.
  6. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
  7. Fırında kereviz tarifi hazır. Afiyet olsun…

KEREVİZ TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon kereviz tarifi yaklaşık 42 kalori içermektedir.

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