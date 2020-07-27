Ali Nazik tarifi ve yapılışı için gerekli malzemeler! Ali Nazik nasıl yapılır?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan Ali Nazik yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Ali Nazik nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ali Nazik nasıl yapılır? İşte Masterchef Ali Nazik tarifi…

MASTERCHEF ALİ NAZİK TARİFİ! ALİ NAZİK NASIL YAPILIR?

Patlıcan ve kıymanın muhteşem uyumuyla ortaya çıkan bu yöresel lezzet için gerekli malzemeler:

400 gram orta yağlı kıyma

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

2 adet biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

Servis İçin:

2 adet kapya biber

2 adet köy biberi

1 avuç doğranmış maydanoz

Yoğurtlu Patlıcan İçin:

1 kâse süzme yoğurt

5 adet patlıcan

1 çay kaşığı tuz

2 adet sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

ALİ NAZİK HAIRLANIŞI

Patlıcan ve biberleri 200 derecedeki fırına koyup her tarafını iyice pişirerek yaklaşık 30 dakika boyunca közleyin. Kıymalı harcı hazırlamak için tavaya tereyağını ekleyin ve sıvı yağını da koyup ısıtın. Ardından ısıtmış olduğunuz yağa soğanları ve köy biberini ekleyin. Soğanlar kızarmaya başladıktan sonra 400 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu alıp ektikten sonra kavurmaya devam edin. 1 yemek kaşığı domates salçasını, 2 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, birer çay kaşığı kekik ve pul biberi de ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. 1 kâse süzme yoğurda 2 adet ezilmiş sarımsağı ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın. Fırında közlemiş olduğunuz patlıcan ve biberleri bir kaba aktarıp üzerini kapatıp 15 dakika boyunca bekletin. Patlıcanın kabuklarını soyup kararmasınlar diye üzerine biraz limon suyu ilave edebilirsiniz. Sonra patlıcanları alıp iyice ezin ve sarımsaklı yoğurt ile birleştirin. Ilık tabağın üzerine yoğurtlu patlıcanı, közlenmiş biberleri ve kıymalı harcı iyi bir şekilde yerleştirin ve son işlem olarak üzerine doğramış olduğunuz maydanozu ekleyerek sıcak olarak servis edebilirsiniz.

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