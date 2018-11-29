Afyon lokumu tarifi - Afyon lokumu nasıl yapılır?

Afyon lokumu için gerekli malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı şeker

4 fincan un

1 paket vanilya şekeri

1/3 paket margarin

2 su bardağı Hindistan cevizi

1 bardak süt

1 paket krem şanti

2 su bardağı iri dövülmüş ceviz

Hazırlanışı

Öncelikle un bir tencereye konulur, azar azar süt ilave edilerek iyice karıştırılır ve ocağa konur.

Muhallebi kıvamına gelmek üzereyken şekeri ilave edilir.

İyice karıştırıldıktan sonra vanilya şekeri ve margarin de ilave edilir. Koyu kıyamlı bir muhallebi olacak, eğer ki muhallebiniz pütürlü oluyorsa mikserle çırparak pütürleri giderin.

Dikdörtgen bir fırın tepsisine streç folyoyla tepsiye yayın ve soğumasını sağlayın.

Muhallebi soğuduktan sonra, 1 paket soğumuş muhallebinin üzerine yayın.

İri doğranmış cevizleri krem şantinin üzerine serpiştirin, bir bıçak yardımıyla dikdörtgen tepsinin tam ortasından uzunlamasına kesip iki parmak genişliğinde seritler keserek rulo yapın, dövülmüş Antep fıstığıyla süsleyip servis yapabilirsiniz.

Not: Muhallebili tepsi bir gece buzdolabında bekletilirse, rulo yapmak daha kolay olacaktır.

Şimdiden afiyet olsun…