En kolay şekerpare tarifi burada! Pastane usulü irmikli şekerpare nasıl yapılır?

Şekerpare, Türk mutfağından yapımında yumurta, irmik ve tereyağı kullanılan şerbetli bir tatlıdır. Hamuru hazırlandıktan sonra, ufak parçalara bölünüp, yuvarlak biçiminde ayırılan şekerpareler fındık, fıstık gibi kuruyemişlerle de süslenmektedir. Farklı yörelerde "Şerbetli kurabiye" olarak da bilinen Şekerpare'nin, değişmeyen tek özelliği lezzeti ve şerbetli olmasıdır. Pastane şekerparelerini aratmayan bu tarif misafirleriniz tarafından çok beğenilecek, damaklarınızda eşsiz bir lezzet bırakacak. Şerbetli tatlıların şahı şekerpare nasıl yapılır? İşte kolay şekerpare tarifi…

ŞEKERPARE TARİFİ MALZEMELERİ

2 yumurta ( bir yumurta sarısı üzeri için)

3 su bardağı un

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şekerpare tarifi şerbet malzemeleri

3 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

ŞEKERPARE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Şeker ve yumurtayı iyice çırpın, ardından sıvı yağ, tereyağı ve limon kabuklarını ekleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağını elinizde ezin ve karışımla özdeşleştirin. Ardından irmiği ekleyin, elekten geçirilen un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma yavaşça ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar malzemeleri iyice yoğurun. Hamuru biraz dinlendirdikten sonra şekil verin, hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve çatalın arka kısmıyla şeritler çizin. Dilerseniz yuvarladığınız şekerpare tarifi hamurunuzu ortasına fındık koyarak da pişirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-356 dakika pişirin. Şekerparenin ilk sıcağı çıktıktan sonra ılık şerbeti üzerine döküyoruz ve şerbeti çekmesi için tatlıyı bekletiyoruz. Şekerpare şerbetini çektikten sonra antep fıstığı tozuyla ya da hindistan ceviziyle servis edin. Afiyet olsun…

ŞEKERPARE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Şekerpare hamurunu 175 derece fırında 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Şekerparelerin altı hızlı piştiği için orta katta pişirilmesi daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

ŞEKERPARE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Şekerpare hamuruna yumurta sürdükten sonra çatalın arka tarafıyla şekerpare tarifi hamurunun üzerine şerit çizin. Bu şerit şekerparenizin pastane şekerparesi gibi görünmesini sağlayacaktır.

ŞEKERPARE TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Üzerine antep fıstığı ya da Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.

ŞEKERPARE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Bu besinin 100 gramında 283 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Büyük) yani 300 gramlık miktarında Şekerpare 849 kalori bulunmaktadır.