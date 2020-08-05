Masterchef Orman Meyveli Tart tarifi... Orman Meyveli Tart nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan orman meyveli tart yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler orman meyveli tart nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, orman meyveli tart nasıl yapılır? İşte Masterchef orman meyveli tart tarifi…

ORMAN MEYVELİ TART NASIL YAPILIR? MASTERCHEF ORMAN MEYVELİ TART TARİFİ

ORMAN MEYVELİ TART İÇİN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kreması için:

3 su bardağı süt

3 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet çubuk vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Tart hamuru için:

2 adet yumurta sarısı

150 gram soğuk tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı soğuk su

2 su bardağı un

Üzeri için:

300 gram karışık kırmızı orman meyvesi (yaban mersini, ahud

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Orman Meyveli Tart Tarifinin Püf Noktası

Piştiğinde hamurun çatlamaması ve tereyağının elinizin ısısıyla erimemesi için tart hamurunu kısa sürede toparlamaya çalışın, çok fazla yoğurmayın.Hamuru, kullanacağınız tart kalıbının çapından 1-2 cm. büyük olacak şekilde açmaya özen gösterin.Kullandığınız unun yoğunluğuna göre unu 1/4 su bardağı kadar azaltıp, arttırabilirsiniz.Tart hamurunu fırınlamadan önce bir çatalın ucu yardımıyla birkaç yerinden delin. Eşit oranda kabarması ve pişmesi için üzerini yağlı kağıt üzerine aldığınız kuru baklagillerle örtüp fırınlayın.

ORMAN MEYVELİ TART TARİFİ NASIL YAPILIR?