Tel kadayıflı, irmikli, bisküvili, damla sakızlı muhallebi tarifleri: Evde muhallebi tarifi nasıl yapılır?

Bebeklik döneminde pirinç unuyla yapılan, yetişkinlik çağına geldiğimizde nişasta ile taçlandırılan eşsiz lezzetin ismi muhallebidir. Sade, meyveli, çikolatalı gibi birçok zevke uygun yapılabilmektedir. Hafif ve rahatsız etmeyen bir tatlı türü olduğu için çayın yanında ya da yemeklerden sonra rahatlıkla tüketilebilir. Özellikle çocukların çok sevdiği bu tatlı mutlaka her evde bulundurulmalı. Tel kadayıflı, irmikli, bisküvili, damla sakızlı muhallebi tarifleri hazırladık. Evde muhallebi tarifi nasıl yapılır? Diyenler için işte yanıtları…

EVDE MUHALLEBİ YAPIMI

Annelerin evde sıklıkla yaptığı tatlı türünden biri olan muhallebi bugünkü tariflerimizin konusu oldu. Kolay muhallebi tarifi arayanlar için tel kadayıflı, irmikli, bisküvili, damla sakızlı muhallebi tarifleri hazırladık. Önce malzemeleri vererek sırasıyla adımlara başlayalım…

MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Muhallebi malzemeleri:

3 yemek kaşığı elenmiş buğday nişastası

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı elenmiş un

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Sunum için:

1 adet muz

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Geniş bir tencere hazırlayın. 5 bardak soğuk sütü bu tencerenin içine dökün. Un, buğday nişastası, toz şekeri de tencerenin içine aktarın. Bu karışımı hazırladıktan sonra tencereyi ocağa alın. Krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Kıvamı aldıktan sonra ocağı kapatın. 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı muhallebimiz sıcakken üzerine dökün. Servis için hazırladığımız kaseleri masaya dizin. Muhallebimizi kaselerin içine boşaltın. Servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

TEL KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ

Normal muhallebi tarifimize ek olarak kadayıf hazırlamamız gerekecek. Onun içinde malzemelerimiz şu şekildedir…

Kadayıfı için malzemeler:

3 yemek kaşığı tereyağı

Varsa dövülmüş ceviz

250 gram yaş kadayıf

5 yemek kaşığı şeker

Muhallebi tarifimizden muhallebimizi hazırlayalım. Muhallebimiz tencerenin içinde soğumaya bırakalım. Daha sonra içine toz şantiyi döküp mikserle çırpalım. Yaş kadayıfı poşet içinde buzluğa atarsanız kolay parçalarsınız. Sonra küçük küçük kırın. Bir tavanın içine tereyağı, şeker, ve kadayıfı koyup kavurmamız gerek. Eğer karıştırmazsanız şekerle kadayıf yapışıp sertleşir. Borcam varsa içerisine kadayıfı ekleyin. Daha sonra hazırladığımız muhallebiyi döküp en üstüne yine kalan tel kadayıfı eşit miktarda döküyoruz.

DAMLA SAKIZLI MUHALLEBİ TARİFİ

Damla sakızlı muhallebi yapmak isteyenler normal muhallebi hazırlar gibi yapabilirler. Malzemelere ek olarak 2-3 parça damla sakızı hazırlamanız gerekmektedir.

Süt, un, şeker ve vanilyayı tencereye alıp pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpın. Damla sakızlarını döverek toz haline getirin. Tencereye ekleyin. Muhallebi malzemelerini de içine ekleyin. Muhallebiyi pişirin ve 5 dakika kadar dinlendirin. Muhallebiyi mutfak robotunda karıştırıp kaselere dökün.

İRMİKLİ MUHALLEBİ TARİFİ

İrmikli muhallebi tarifi için yine normal muhallebi tarifimizi kullanacağız. Malzemelere ek olarak 9 yemek kaşığı irmik gerekmektedir.

Öncelikle bir tencereye sütü ekleyin. Daha sonra üstüne irmikle toz şekeri dökün. Bir çırpma teli ile karıştıracağız. Ocağa koyup koyulaşana kadar karıştırmamız gerek. Kaynamaya başlar başlamaz 1-2 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatarak içine vanilini ve tereyağını ekleyin. Daha sonra kaselere boşaltın. Soğumaya bırakın.

BİSKÜVİLİ MUHALLEBİ TARİFİ

En kolay muhallebi tariflerinden biri de bisküvili olanıdır. Normal muhallebi tarifimize ek olarak 100 gram bisküvi ve 1 adet muza ihtiyacınız olacak.