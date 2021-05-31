Elmalı kurabiye tarifi: Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

Ağızda dağılan, lezzetli ve mis kokusuyla yiyenlere keyifli bir tat sunan elmalı kurabiye hem pratik hem de az malzemeye sahip tarifleriyle ev kadınlarının en çok tercih ettiği kurabiye çeşididir. Yemekten sonra ya da 5 çaylarında hem kendiniz hem de misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz nefis kokulu kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi için tüm detaylar yazımızda.

ELMALI KURABİYE MALZEMELERİ

Elmalı kurabiye iç harcı için malzemeler:

Elma

1 çay bardağı toz şeker

Tarçın (Arzuya göre kullanılmayabilir)

Ceviz

Elmalı kurabiye hamuru için malzemeler:

300 gr un

100 gr pudra şekeri

Kabartma tozu

Vanilya

250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı (Yoksa margarin)

ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Elmalı kurabiye tarifi için ilk adımda iç harç hazırlanmalıdır. Elmalar rendelendikten sonra şeker, tarçın ve ceviz ile kavrulur ve elma suyunu çektikten sonra kapatılarak soğumaya bırakılır. Elmalı kurabiye hamuru yapımında ise tüm malzemeleri bir kaba koyarak hamur kıvamına gelen kadar yoğurun. Kulak memesi kıvamındaki hamuru parçalara bölün. Üçgen şeklinde bölünün hamurun çine iç harcı ekleyerek sarın. Şekil verilen hamurlar 30 dakika, 175 derecelik fırında pişirilmeye bırakılır. Arzuya göre pudra şekeri dökülerek servis edilir.

ELMALI KURABİYE ŞEKİLLERİ

Son dönemlerde tat kadar sunum da ön plana çıktığı için elmalı kurabiye yapımında farklı şekillerde kullanılabiliyor. Genel olarak sigara böreği sarması elmalı kurabiye yapımında en çok kullanılan şekildir. Bunun yanı sıra fincan yardımı ile iç harç doldurulan hamurla yuvarlak ve desenli şekiller de elde edilebiliyor. Tercih edilen bir diğer elmalı kurabiye çeşidi ise örgü modelidir. Burada kenarları şerit olarak kesilen hamurları örgü yöntemiyle üst üste getirerek farklı şekilde bir kurabiye sunumu elde edilebiliyor.

EVDE ELMALI KURABİYE YAPIMI

Evde elmalı kurabiye yapmak isteyen kişiler için bazı püf noktaları bilmesi gerekir. Elmalı kurabiyede en önemli nokta hamur kıvamıdır. Hamurun kıyı kıyır ve ağızda dağılması için hamurda malzemelerin kullanımına dikkat edilmelidir. Kullanılacak margarin ya da tereyağının oda sıcaklığında olması da önemlidir. Kurabiye yapımında genel kural unun elendikten sonra kullanmasıdır. Elmalı kurabiye hamuru yapımında da buna dikkat edilmelidir. Pişirme sırasında da alt kısmı kızarmaya başladıktan sonra fırından çıkarılmalıdır. Elmalı kurabiyede pudra şekeri dökmek için de kurabiyenin soğuması beklenmelidir.