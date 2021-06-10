Çay ve kahve ile en iyi giden pasta çeşidi olan ıslak kek tarifi ve yapımı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde pastane lezzetini elde etmek isteyen kişiler mis kokulu, lezzetli ve pratik ıslak kek tariflerinin püf noktaları yazımızda yer alıyor. İşte browni tadında ıslak kek tarifi ve yapılışının detayları...

BROWNİ TADINDA ISLAK KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Browni tadında ıslak kek tarifi için kek hamuru ve sosu olmak üzere iki işlem uygulanır. Islak kek hamuru için geniş bir kap içerisinde yumurta ve şeker krema kıvamına gelene kadar çırpılır.

Krema kıvamındaki şeker ve yumurta karışımına süt ve yağ eklenir ve karıştırılmaya devam edilir. Homojenliği elde etmek için mikser kullanılmalıdır.

Çırpılan sıvı karışımın içerisine un, kakao, kabartma tozu ve vanilya eklenir. Kek içerisine arzuya göre ceviz, fındık ya da kuru üzüm de eklenebilir. Burada akışkan bir kıvam edildikten sonra yağlanan kek kalıbına hamur aktarılır.

Islak kek için pişirme süresi 30 dakikadır. Kek 180 derecede ağzı açılmadan pişirilir. 20 dakikadan sonra bir kürdan yardımı ile kekin pişme derecesi kontrol edilir. Eğer kek hamuru kürdana yapışmıyorsa fırından çıkarılarak dinlenmeye bırakılır.

Kek pişmeye devam ederken, kekin üzerine dökülecek sos için tencereye konulan sıvı yağ, şeker ve süt eklenir ve karıştırılır. Ardından kakao ve biraz tuz eklenir ve kaynayana kadar pişirilir.

Islak kek tarifinde kek de sos da sıcak olmalıdır. Kek üzerinde sosun emilmesi için küçük delikler açılabilir. Sos fırından çıkan kekin üzerine dökülür. Üstü arzuya göre süslenir.

Kek soğuduktan ve sosu çektikten sonra servis edilmeye hazırdır.

BROWNİ TADINDA ISLAK KEK MALZEMELERİ

3 tane yumurta

175 gram toz şeker

200 ml sıvıyağ

200 ml süt

2 ya da 3 kaşık kakao

Vanilya

Kabartma tozu

200 gram un

Tereyağı (kalıbı yağlamak için)

BROWNİ TADINDA ISLAK KEK SOSU

Browni tadında ıslak kek elde etmek için yapılacak sos için kullanılacak malzemeler: