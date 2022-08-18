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Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:28 Son Güncelleme: 18.8.2022 14:28

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Tatlı çay ve misafir sofralarının vazgeçilmez çeşididir. Sade, tarçınlı, havuçlu, ıspanaklı gibi birçok çeşidi olan tatlının en güzel hali browni. Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz browni yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Yapılışı gayet kolay olan bu browni tarifi çayınızın ve kahvenizin yanına tat katacak. Bu eşsiz lezzet tarif defterinizde ilk sıraya yerleşecek. Çay ve kahvenizin yanına atıştırmalık lezzetler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Eşsiz lezzetiyle browni nasıl yapılır? İşte browni tarifi…

Browni misafir sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti. Browni her yaştan insan tarafından tüketilmektedir. Browni misafirleriniz için hazırladığınız tabaklarda ikramlık olarak en çok tercih edilen lezzetlerin başında geliyor. Browni tarifinde her evde kolaylıkla bulunan malzemeler yer alıyor. Aniden gelen misafirlerinize hazırlayabileceğiniz pratik ve yumuşacık browni tarifi vazgeçilmeziniz olacak. Maliyetsiz, leziz bu browni tarifini mutlaka denemelisiniz…

BROWNİ TARİFİ MALZEMELERİ

  • 250 gr tereyağı
  • 250 gr çikolata
  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 2.5 çay bardağı şeker
  • 80 gr antep fıstığı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 fiske tuz

BROWNİ TARİFİ HAZIRLANIŞI

  1. Ufak bir tencerede çikolata ve tereyağını (benmari usulü) buharda eritin.
  2. Eriyen çikolatanın üzerine unu ekleyin ve iyice çırpın.
  3. Geniş bir kaba elenmiş şeker ve yumurtayı alın ve köpürene kadar çırpın.
  4. Çikolatalı karışımı kaba ekleyin ve çırpın.
  5. Son olarak kabartma tozu, antep fıstığı ve tuzu da ekleyip iyice çırpın.
  6. Yağlanmış tepsiye hamuru dökün. 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin.
  7. Browni tarifi hazır. Afiyet olsun…

BROWNİ TARİFİ KAÇ KALORİ?

1 adet yaklaşık 150 gram Brownie 478 (kcal) kalori içermektedir. Brownie yağ ve karbonhidrat yönünden çok yüksek bir içeriğe sahiptir.

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Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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