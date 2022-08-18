Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni misafir sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti. Browni her yaştan insan tarafından tüketilmektedir. Browni misafirleriniz için hazırladığınız tabaklarda ikramlık olarak en çok tercih edilen lezzetlerin başında geliyor. Browni tarifinde her evde kolaylıkla bulunan malzemeler yer alıyor. Aniden gelen misafirlerinize hazırlayabileceğiniz pratik ve yumuşacık browni tarifi vazgeçilmeziniz olacak. Maliyetsiz, leziz bu browni tarifini mutlaka denemelisiniz…
BROWNİ TARİFİ MALZEMELERİ
BROWNİ TARİFİ HAZIRLANIŞI
BROWNİ TARİFİ KAÇ KALORİ?
1 adet yaklaşık 150 gram Brownie 478 (kcal) kalori içermektedir. Brownie yağ ve karbonhidrat yönünden çok yüksek bir içeriğe sahiptir.