Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Anavatanı İspanya olan Pandispanya, adını İspanyolca "Pan" yani ekmek kelimesinden almaktadır. 16. yy'da İspanya'da meydana gelen toplumsal olaylar sonucu Osmanlı İmparatorluğuna sığınan İspanyol Yahudileri sayesinde tanışıp sevdiğimiz Pandispanya, aslında "Pan di Espana" yani "İspanya Ekmeği" anlamına gelmektedir. Kelime, zamanla konuşma dilinde evrimleşerek bugünkü "Pandispanya" adına dönüşmüştür. Pandispanya tarifi günümüzde pasta yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. Yumuşacık pandispanya tarifi ile kolaylıkla pasta yapabilirsiniz. Herkes tarafından çok sevilecek pandispanya tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki pandispanya nasıl yapılır? İşte yumuşacık pandispanya tarifi…

PANDİSPANYA TARİFİ MALZEMELERİ

8 yumurta

2 su bardağı şeker

½ çay bardağı ılık su

3 su bardağı un

3 paket vanilya

1 tutam tuz

PANDİSPANYA TARİFİ YAPILIŞI

Yumurtaların sarısı ile beyazını ayrı kapları alın. Yumurta sarılarına şekeri ekleyin ve köpürene kadar yaklaşık 15 dakika kadar çırpın. Yumurta aklarına suyu ekleyin ve çırpın. Yumurta sarısı, akını birleştirin ve karışım özdeşleşene kadar çırpın. Elekten geçirilmiş un , vanilya ve tuzu çırpma kabına ekleyin. Hamuru silikon bir spatula yardımıyla aşağıdan yukarı olacak şekilde karıştırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Pandispanyanız hazır. Afiyet olsun…

PANDİSPANYA TARİFİ KAÇ KALORİ?

Pandispanya Kek Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 293 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 71 gramlık miktarında Pandispanya Kek 208 kalori bulunmaktadır.