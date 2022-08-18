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Giriş Tarihi: 18.8.2022 09:55 Son Güncelleme: 18.8.2022 09:56

Kıbrıs Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Tam Ölçülü Kıbrıs Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Kıbrıs Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Tam Ölçülü Kıbrıs Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Yumuşak kıvamı ve tadıyla herkesi büyüleyen Kıbrıs tatlısı en çok tarifi araştırılan nefis yemek tarifleri arasındadır. Evde hafif bir tatlı yapmak isteyenler için mükemmel bir tatlıdır. Kıbrıs tatlısı ayrıca sunumuyla da insanları şaşırtan bir görüntüye sahiptir. Kıbrıs tatlısı içinde kullanılan malzemelere göre de ismi değişebilmektedir. Genel olarak sadece unla yapılsa da bazı ev hanımları irmikle de yapmışlardır. İrmikli Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Kıbrıs tatlısı halk arasında Yunan tatlısı olarak da bilinmektedir. Hem şerbetli hem de pasta görünümlü Kıbrıs tatlısı yiyenleri adeta büyülüyor. Ülkemizde de son yılların favorisi olarak yapılan Kıbrıs tatlısı yapımının kolay olması nedeniyle ev hanımları tarafından da beğenilerek yapılmaktadır. Genellikle çay saatlerinde yapılan bu tatlıdan misafirlerde büyük keyif almaktadırlar. Kıbrıs tatlısının püf noktaları da ev hanımları tarafından araştırılmaktadır. Fakat bilindiği kadar fazla püf noktası bulunmamaktadır. Biz size irmikli Kıbrıs tatlısı tarifi vereceğiz. Nefis yemek tarifleri arasında bunu da ekleyeceksiniz. İşte tarifimiz…

KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?

Yunan tatlısı olarak da bilinen Kıbrıs tatlısı pratik hazırlanışı ile ev hanımlarının sofrasında yer almaktadır. Birçok ev hanımı Kıbrıs tatlısının nasıl yapıldığını bilse de genel olarak Kıbrıs tatlısının tarifi en çok araştırılan tarifler arasındadır. Kıbrıs tatlısı için gerekenler şunlardır…

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 su bardağı kırılmış ceviz
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 paket kabartma tozu

Kreması için:

  • 1 paket kremşanti
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı nişasta
  • 1 litre süt
  • Yarım su bardağı şeker

Şerbeti için:

  • 1.5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı yapılışı:

  1. İlk önce bir tencereye su ve şekeri alarak kaynatın. Şerbet kıvamına geldiği zaman vanilyayı içerisine atarak soğumaya bırakın.
  2. Keki hazırlamak için bir kaba yumurta ve şekeri alarak köpürtmeye başlayın.
  3. Daha sonra diğer malzemeleri yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  4. Kıvama geldikten sonra yağladığınız borcamın içine hazırladığınız karışımı boşaltın.
  5. Fırının derecesini 180 derece ayarlayıp 30 dakika pişirin.

Krema yapılışı:

  1. Kremasını hazırlamak için kremşanti için diğer malzemeleri bir tencereye koyarak karışım kıvama gelene kadar karıştırın.
  2. Kıvama geldikten sonra ocaktan alın ve kremşantiyi toz halinde ekleyerek Mikser yardımıyla çırpın.
  3. Kek piştikten sonra üzerine hazırladığınız şerbeti dökün.
  4. Daha sonra yine hazırladığınız kremayı kekin üzerine güzel bir şekilde ekleyin.
  5. Daha sonra tatlıyı 2 saat buzdolabında bekletin. Kıbrıs tatlısını artık rahatlıkla yiyebilirsiniz afiyet olsun…

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Kıbrıs Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Tam Ölçülü Kıbrıs Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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