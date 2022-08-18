Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Malzemeleri kolayca derlenebilen ve kolay tarifi ile çok kısa sürede tabakta yerini alan lokma tatlısı, son dönemlerde farklı çeşitleriyle ün kazanmıştır. Lokma genellikle kandil, mevlüt, cenaze, düğün gibi günlerde yapılıp dağıtılan bir tatlıydı. Günümüzde misafir sofralarını süslemeye devam eden lokma tarifi evdeki tatlı krizlerine de çözüm sağlıyor. Lokma tatlısı az malzemeyle ve pratik tarifle oldukça kolay hazırlanıyor. Peki, kolay lokma nasıl yapılır? İşte, eşsiz lezzetiyle lokma tatlısı tarifi…
LOKMA TARİFİ MALZEMELERİ
Hamur için
Şerbeti için
LOKMA TARİFİ YAPILIŞI
LOKMA TARİFİ KAÇ KALORİ?
Lokma Tatlısı Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 518 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 185 gramlık miktarında Lokma Tatlısı 959 kalori bulunmaktadır.