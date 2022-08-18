Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Malzemeleri kolayca derlenebilen ve kolay tarifi ile çok kısa sürede tabakta yerini alan lokma tatlısı, son dönemlerde farklı çeşitleriyle ün kazanmıştır. Lokma genellikle kandil, mevlüt, cenaze, düğün gibi günlerde yapılıp dağıtılan bir tatlıydı. Günümüzde misafir sofralarını süslemeye devam eden lokma tarifi evdeki tatlı krizlerine de çözüm sağlıyor. Lokma tatlısı az malzemeyle ve pratik tarifle oldukça kolay hazırlanıyor. Peki, kolay lokma nasıl yapılır? İşte, eşsiz lezzetiyle lokma tatlısı tarifi…

LOKMA TARİFİ MALZEMELERİ

Hamur için

3 su bardağı un

1.5 su bardağı ılık su

1.5 tatlı kaşığı kuru maya

1.5 tatlı kaşığı toz şeker

½ çay kaşığı tuz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Dilim limon

LOKMA TARİFİ YAPILIŞI

Lokma tatlısının şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın. Kaynamaya başlayan şerbete dilim limon atın. Kaynayan şerbeti soğumaya alın. Lokma hamuru için mayayı aktifleştirin. Ilık su, şeker ve mayayı karıştırın ve sıcak bir yerde mayalanmaya bırakın. Geniş bir kaba un, tuz ve aktifleşmiş mayayı alın ve güzelce yoğurun. Hamuru yarım saat kadar dinlenmeye alın. Hamurunuzdan yağlanmış yemek kaşığı yardımıyla bezeler koparın ve kızgın yağa atın. Yağda pişen lokma hamurlarını soğuk şerbete atın. Şerbetin içerisinde biraz bekleyen hamurları sunum tabağına alın. Lokma tatlınız hazır. Afiyet olsun…

LOKMA TARİFİ KAÇ KALORİ?

Lokma Tatlısı Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 518 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 185 gramlık miktarında Lokma Tatlısı 959 kalori bulunmaktadır.