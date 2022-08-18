Lokma Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Evde Lokma Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma tarifi yoğun olarak araştırılan konular arasına girdi. Vatandaşlar televizyon programında gördükleri lokma tatlısı yapımını merak ediyorlar. Un, maya, tuz ve şekerle hazırlanan bu tatlının yapımı oldukça kolay hem de tadı fazlasıyla lezzetli. Peki lokma tatlısı nasıl yapılır? İşte en güzel lokma tarifi!

LOKMA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN;

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı instant maya

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı un

KIZARTMAK İÇİN;

Bol sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN;

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

1 dilim limon

LOKMA TATLISI YAPILIŞI

İlk önce şerbeti yapıp soğumaya bırakalım zira usule göre çıtır çıtır ve şerbeti çekmiş bir lokma için şerbetin soğuk ve yoğunluk kıvamlı olması gerekir.

Şerbet malzemelerini bir tencereye alıp karıştırarak kaynatın ve 10 dakika kadar kaynamaya bırakın.

Hamurunu yapmaya başlayalım şimdi suda tuz maya ve şekeri eritin ve unu ekleyip cıvık bir hamur elde edin.

Hamurumuzun kıvamını videoda gösterdim bu şekilde üstünü kapatıp 1,5 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanma süresinin sonunda hamurumuzu bir sıkma torbasına ya da buzdolabı poşetine koyun.

Yağımızı kızma noktasına kadar getirin hamurun içinde bulunduğu torbanın ucunu küçük miktarda kesip akan hamuru bir makas yardımı ile keserek yağa bırakın.