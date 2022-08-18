Un Helvası Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşak, Nefis Un Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan un helvası kandil gecelerinin vazgeçilmezi oluyor. Mübarek günlerde yapılıp eşe, dosta, komşuya dağıtılan un helvası tarifi vatandaşlar tarafından merak edildi. Hem malzemelerinin kolay ve ucuz olması, hem de yapılışının basit olması ile lezzetli tatlılar arasında yer alan un helvası nasıl yapılır? İşte malzemeler ve yapılışı!

UN HELVASI MALZEMELERİ

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

100 gram margarin

ŞERBETİ İÇİN

3.5 su bardağı şeker

4 bardak su

UN HELVASI YAPILIŞI

İlk önce şerbet yapılır. Tencereye şeker ve su ilave edilir. Şeker eriyene kadar karıştırılır. Şerbetin kıvamı koyulaşınca altı kısılır. Daha sonra başka bir tencereye margarin ve sıvı yağ konulur. Eriyene kadar bekletilir, eridikten sonra yavaş yavaş un elenir ve karıştırılır. Unu kavurmaya devam ederken rengi döndüğünde şerbet içine eklenir. Şerbet çekene kadar karıştırılmaya devam edilir. Kıvama hazır hale gelince ocaktan alınır.