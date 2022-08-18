Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yemek Tarifleri Haberleri Tatlı Tarifleri Haberleri Un Helvası Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşak, Nefis Un Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 11:06 Son Güncelleme: 18.8.2022 11:06

Un Helvası Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşak, Nefis Un Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Un Helvası Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşak, Nefis Un Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mutfak kültürümüzde en yaygın olarak kullanılan tatlı tariflerinden bir tanesi de un helvasıdır. Regaip Kandili sebebi ile oldukça araştırılan tarifler arasında yer alan bu tatlının hem yapımı kolay hem de fazlasıyla lezzetli. Kandil günlerinde tercih edilen tatlılar arasında yer alması ile bilinirken aynı zamanda Osmanlı saray mutfağının da vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. Mübarek günlerde komşulara, eşe dosta dağıtılan un helvası nasıl yapılır? İşte en güzel un helvası tarifi!

Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan un helvası kandil gecelerinin vazgeçilmezi oluyor. Mübarek günlerde yapılıp eşe, dosta, komşuya dağıtılan un helvası tarifi vatandaşlar tarafından merak edildi. Hem malzemelerinin kolay ve ucuz olması, hem de yapılışının basit olması ile lezzetli tatlılar arasında yer alan un helvası nasıl yapılır? İşte malzemeler ve yapılışı!

UN HELVASI MALZEMELERİ

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı un
  • 100 gram margarin

ŞERBETİ İÇİN

  • 3.5 su bardağı şeker
  • 4 bardak su

UN HELVASI YAPILIŞI

İlk önce şerbet yapılır. Tencereye şeker ve su ilave edilir. Şeker eriyene kadar karıştırılır. Şerbetin kıvamı koyulaşınca altı kısılır. Daha sonra başka bir tencereye margarin ve sıvı yağ konulur. Eriyene kadar bekletilir, eridikten sonra yavaş yavaş un elenir ve karıştırılır. Unu kavurmaya devam ederken rengi döndüğünde şerbet içine eklenir. Şerbet çekene kadar karıştırılmaya devam edilir. Kıvama hazır hale gelince ocaktan alınır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Un Helvası Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşak, Nefis Un Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA