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Giriş Tarihi: 18.8.2022 11:02 Son Güncelleme: 18.8.2022 11:03

Un Helvası Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Tam Ölçülü Un Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Un Helvası Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Tam Ölçülü Un Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Un helvası Türk kültüründen eski tarihlerden günümüze kadar gelen geleneksel bir tatlı türüdür. Genellikle özel günler, törenler, toplantılar ve mevlitler de en çok tercih edilen tatlı türüdür. Halk arasında da en bilindik kandillerde un helvası yapılmasıdır. Un helvası hazırlamak çok basit olsa da kıvamı tutmayan helva iyi tat vermeyebilir. Pişirilme süresi, şerbeti ve malzemelerde kullanılan etkenler kıvamın tutmasını etkiliyor. Size sunacağımız tarif ile evinizde kolayca un helvası hazırlayabilirsiniz. İsteyen sütlü isteyen sade un helvası yapabilir. Biz size iki tarifi de vereceğiz. İşte pratik un helvası tarifi

Un helvası nefis yemek tarifleri arasındadır. Mutfaklarda kadınların özel günlerde vazgeçilmezi un helvası 7'den 70'e herkesin sevdiği bir tatlıdır. Malzemeleri ve tarifi basit olsa sadece kavurması ve kıvamını tutturabilmek biraz zordur. Bu önemli tatlının yapılığını ve püf noktalarını sizlere bahsedeceğiz. Ayrıca sütlü un helvası ve sade un helvası tarifini de ayrı ayrı sizlere anlatacağız. Evinizdeki birkaç malzeme ile un helvası yaparak hem misafirlerinizi hem akşam aile çayının yanında yiyebileceğiniz bir tatlı olacak. İşte nefis yemek tarifleri un helvası…

Bu un helvasını 6 kişilik un helvası tarifi olarak hazırladık. Sizde duruma göre malzemeleri eşit oranda azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz.

UN HELVASI MALZEMELERİ

Un helvası tarifi sade yapmak isteyenler için işte malzemeler:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 su bardağı un

Un helvası şerbeti için:

  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı su

UN HELVASI TARİFİ

  1. Bu un helvası tarifi sütsüz olduğu için ilk un helvasının şerbetini hazırlamaktır. Tencerenin içine su ve şekeri koyup iyice karıştırın. Şeker eriyene kadar devam edin. Daha sonra kısık ateşte kaynatın.
  2. Bir başka tencereyi alıp ocağa koyun ve içine sıvı yağ ekleyip altını açın. Biraz ısındıktan sonra unu ekleyin. Unun kokusu gelene kadar aralıksız karıştırın. Ocağın altına kısarak kavurmaya devam edin.
  3. Un pembeleşmeye başlayınca şerbeti alarak unun üzerine dökün. Püf noktası şerbeti yavaş dökük karıştırmaya devam etmektir. Eğer bir anda döker ve karıştırmazsanız un topaklanır.
  4. Un şerbeti çekene kadar karıştırmayı bırakmayın. En son helvayı ocaktan alın ve biraz demlemeye bırakın. Ilık hale gelince üstüne hindistan cevizi dökebilirsiniz.

SÜTLÜ UN HELVASI TARİFİ

Sütlü un helvası için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 150 gram tereyağı
  • 1 su bardağı süt
  • 3 su bardağı un

Sütlü Un Helvası Yapılışı

  • Önce sütümüzü ve şekerimizi tencerenin içine atalım ve karıştıralım. Şekerin tam erimesi için kısık ateşte biraz ısıtmamız gerek. Bu karışımı daha sonra ılımaya bırakın.
  • Şimdi başka bir tencerede tereyağını eritelim. Orta derece de ateşte tereyağ eridikten sonra unumuzu dökelim. Bu süreçten sonra kavurma işlemi için sürekli karıştıralım.
  • Kavrulma işlemi tamamlanınca sütlü şerbeti unun üzerine dökerek karıştırmaya devam edelim. Süt unu çekene kadar karıştırın. Artık helva kıvamına gelecektir.
  • Ilıdıktan sonra üstüne hindistan cevizi dökebilirsiniz.

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