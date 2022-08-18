Un Helvası Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Tam Ölçülü Un Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Un helvası nefis yemek tarifleri arasındadır. Mutfaklarda kadınların özel günlerde vazgeçilmezi un helvası 7'den 70'e herkesin sevdiği bir tatlıdır. Malzemeleri ve tarifi basit olsa sadece kavurması ve kıvamını tutturabilmek biraz zordur. Bu önemli tatlının yapılığını ve püf noktalarını sizlere bahsedeceğiz. Ayrıca sütlü un helvası ve sade un helvası tarifini de ayrı ayrı sizlere anlatacağız. Evinizdeki birkaç malzeme ile un helvası yaparak hem misafirlerinizi hem akşam aile çayının yanında yiyebileceğiniz bir tatlı olacak. İşte nefis yemek tarifleri un helvası…

Bu un helvasını 6 kişilik un helvası tarifi olarak hazırladık. Sizde duruma göre malzemeleri eşit oranda azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz.

UN HELVASI MALZEMELERİ

Un helvası tarifi sade yapmak isteyenler için işte malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

Un helvası şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

UN HELVASI TARİFİ

Bu un helvası tarifi sütsüz olduğu için ilk un helvasının şerbetini hazırlamaktır. Tencerenin içine su ve şekeri koyup iyice karıştırın. Şeker eriyene kadar devam edin. Daha sonra kısık ateşte kaynatın. Bir başka tencereyi alıp ocağa koyun ve içine sıvı yağ ekleyip altını açın. Biraz ısındıktan sonra unu ekleyin. Unun kokusu gelene kadar aralıksız karıştırın. Ocağın altına kısarak kavurmaya devam edin. Un pembeleşmeye başlayınca şerbeti alarak unun üzerine dökün. Püf noktası şerbeti yavaş dökük karıştırmaya devam etmektir. Eğer bir anda döker ve karıştırmazsanız un topaklanır. Un şerbeti çekene kadar karıştırmayı bırakmayın. En son helvayı ocaktan alın ve biraz demlemeye bırakın. Ilık hale gelince üstüne hindistan cevizi dökebilirsiniz.

SÜTLÜ UN HELVASI TARİFİ

Sütlü un helvası için gerekli malzemeler şu şekildedir:

1.5 su bardağı toz şeker

150 gram tereyağı

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

Sütlü Un Helvası Yapılışı