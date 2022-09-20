Ballı çak çak tatlısı tarifi: Ballı çak çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler, hangi ülkenin tatlısı?

Görüntüsü ile görsel açıdan ilginizi çekecek, tadı ile damağınızda unutamayacağınız bir tat bırakacak çak çak tatlısını hazırlamak için hangi malzemelere ihtiyaç var? Hazırlanışı nasıl? Su yerine bal ile hazırlanan şerbetinin tadına kattığı kıvam ile ballı lokma tatlısına benzetilen çak çak tatlısı, favori tariflerinizden biri olmaya aday.

Çak çak tatlısı tarifi

Malzemeler:

Dört su bardağı sıvı yap

Yarım çay bardağı nişasta

Bir su bardağı toz şeker

İki su bardağı bal

Yarım çay kaşığı tuz

Bir paket kabartma tozu

İki yüz elli gram un

Üç adet yumurta

Hazırlanışı: