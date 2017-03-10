Volkan Şen ucuz atlattı

Maçın son bölümünde bileğine sert bir darbe alan Volkan Şen'in bileğinde kanama ve şişme meydana geldi. Yıldız futbolcu ise bu pozisyonda faul bile çalınmamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.







Karşılaşmaya sonradan dahil olan Volkan Şen, 83. dakikada 4. gol için rakip kaleye deplase olurken Alanyaspor defansının sert müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda kart beklerken, maçın hakemi Ali Palabıyık bu pozisyonu avantaja bırakıp faul bile çalmadı.



Volkan Şen'in ayak bileğinde kanama ve şişme meydana gelirkeb yıldız oyuncu ayağının fotoğrafını maçtan sonra sosyal medyadan paylaştı.



