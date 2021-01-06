İlk 100’de 2 dahi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 1 milyon öğrencinin katıldığı 'Siber Zeka Bilgi Yarışması' sonuçlandı. Antalya'dan iki öğrenci ilk 100'e girdi. Yarışmadaki 10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan 9 yaşındaki Emirhan Yıldırım ve 8 yaşındaki Nisanur Köybaşı, gurur kaynağı oldu.Türkiye genelinde yoğun katılımın gerçekleştiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlenen 'Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın sonuçları açıklandı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmada 10 sorunun tamamını kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100 belirlendi. İlk 100 arasına Antalya'dan iki öğrenci girerken elde edilen başarı sevinç kaynağı oldu.Manavgat'taki Sarılar İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencisi Emirhan Yıldırım, yarışmada sorulara en hızlı sürede cevap vererek dereceye girdi. Emirhan'ın babası Uğur Yıldırım, oğlunun elde ettiği bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bilgisayara karşı büyük ilgisi bulunan Emirhan, ileride cerrah olmak istediğini söyledi. Dereceye giren bir başka isim ise Gülveren İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencisi Nisanur Köybaşı oldu. Nisanur'un bu başarısı karşısında anne Birsan Köybaşı büyük mutluluk yaşadı.ANTALYALI öğrencilerin bu başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Dereceye giren Emirhan ve Nisanur'a, Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından tablet ve başarı sertifikası gönderildi. Öğrencilerin hediyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenen sade törenle verildi. Aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen hediyeler ile çocuklarının çok mutlu olduğunu, kendilerinin de gururlandıklarını söyledi.