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'da kendini geçici başkan ilan eden Guaido itiraf etti. "Orduyla gizli..."

’da yaklaşık bir ay önce kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek ülkede siyasi kaos başlatan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, New York Times gazetesinde yayımlanan makalesinde çarpıcı iddialar ortaya attı. Guaido, Devlet Başkanı ’yu devirmek için ile gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü...

Giriş Tarihi: 1.2.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 12:19
Venezuela'da kendini geçici başkan ilan eden Guaido itiraf etti. Orduyla gizli...

ABD'nin ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğini alan Guaido, ülkenin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri ile gizli toplantılar düzenlediğini öne sürdü.

Guaido, "Ordunun Maduro'dan desteğini geri çekmesi, hükümette değişiklik sağlanması için oldukça önemli. Görevde olanların çoğunluğu ülkenin son dönemdeki yaşadıklarının savunulamaz olduğu konusunda hemfikir" dedi. Muhalefetin insanlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş bütün silahlı kuvvetler üyelerine af önerdiğini ifade eden Guaido, görüştüğü kişilerin kimlikleri ve görevleri hakkında bilgi vermedi.

Venezuela'da darbe yanlısı Guadio itiraf etti: Ordu ile gizli irtibat kurdum

Venezuela Yüksek Mahkemesi, başsavcılığın talebi üzerine kendisini devlet başkanı ilan eden Guaido'nun ülkeden ayrılmasını yasaklayarak banka hesaplarını dondurmuştu.

Avrupa Birliği ülkelerinin erken seçim talebini reddeden Devlet Başkanı Maduro, Rus medyasına yaptığı açıklamada Venezuela'nın iyiliği için muhalefet ile görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.

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Venezuela'da kendini geçici başkan ilan eden Guaido itiraf etti. "Orduyla gizli..."
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