Ankaralıların asgari ücret sevinci

MIYONLARCA çalışanı ilgilendiren asgari ücret önceki gün belli oldu. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin; brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğunu duyruldu. Vatandaş açıklanan asgari ücret rakamının günümüz koşullarına göre çok çok iyi olduğunu söyledi.

FEVKALADE ZAM

Adem Gayretli(62): Önceden bu kadar artmamıştı çok güzel. Verilen artış makul bir artış. Bu kadar artış beklemiyordum. Bu yaşıma geldim böyle fevkalade bir zam görmedim. Allah devletimize zeval vermesin.

ÇOK ÇOK İYİ

Ertuğrul Tabak-oğlu(40): 500 TL artması çok iyi. Ülke koşullarına göre çok çok iyi. Esnafız içindeyiz görüyoruz. BU KADAR BEKLEMİYORDUM

Sedat Akyol(60): İyi bir rakam verildi. Şuanda verilen rakam çok çok iyi bir rakam. Beklemiyordum. 2 bin 550 gibi bir rakam bekliyordum. Hangi sene yüzde 25-30 zam gelmiş ki?

MEMNUN OLDUK

Bülent Demirdöven(61): Şu şartlarda gelen asgari ücret memnuniyet verici. Hepimizin taşın altına elimizi sokmamız gerekiyor. Ne olursa olsun devlete de yardımcı olmamız gerekiyor.

TÜRKİYE STANDARTLARINDA

Haydar Soylu(62): Türkiye standartlarına göre çok normal. Asgari ücretin bu kadar artmasını beklemiyordum. 50 senedir bu seneki gibi görmedim.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ahmet Küçükkahveci(62): İyi oldu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şuan durumdan memnunuz. Memleketimiz daha da kötü günler atlattı. Buna şükür. Daha da güzel olmasını istiyoruz.