‘Alman İslamı’ projesine tepki: İslam Evrenseldir

Berlin'de dün, FETÖ'cülerin fikir babalığını yaptığı, İslam Konferansı'nın 4'üncüsü düzenlendi. Başkanlığını İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yaptığı toplantıya ağırlıklı olarak, Almanya'ya has farklı bir İslam modeli geliştirmeyi amaçlayan İslam karşıtları katıldı. DİTİB ve Türkiye hedef tahtasına oturtuldu. Toplantıyı DİTİB adına Dr. Zekeriya Altuğ temsil etti.



İSLAM BİRLEŞTİRİR, AYRIŞTIRMAZ

DR. ZEKERİYA Altuğ, İslam'a etiket yapıştırmaya çalışanlara, sert bir karşılık verdi. Altuğ şunları söyledi: İslam evrenseldir. İslam'da ümmet anlayışı esastır. Türk, Alman, İran İslamından bahsetmeyiz. Bu bakımdan Almanya İslamı diye devlet tarafından etiket yapıştırmak tehlikelidir. İslam birleştirmeyi esas alır. Bu düşünceler, ayrıştırmayı beraberinde getirir.



ALMAN İSLAMI PROJESİNE TAKTI

240 kişinin katıldığı toplantıdaki oturumlar basına kapalı yapıldı. Konferansa başkanlık eden İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkedeki İslami toplulukların kendilerini ülke dışındaki bağışçılardan kurtarması gerektiğini söyleyerek DİTİB'i hedefe koydu. Seehofer'in, Alman İslamı projesi kapsamını genişleteceklerine yönelik açıklamaları, katılımcılar tarafından tepkiyle karşılandı.



FETÖ'CÜ SEYRAN DİTİB'DEN RAHATSIZ

Berlin'de kiraladığı kilisede erkeklerle kadınları ve eşcinselleri aynı safa dizerek imamlık yapan FETÖ sözcüsü Seyran Ateş de toplantıya katıldı. 'Seküler İslam' Girişimi diye bir oluşumu temsil eden Seyran Ateş, "DİTİB'in bu konferansta ne işi var" deme gafletinde bulundu. Dr. Zekeriya Altuğ, diyalog diye yola çıkan Seyran Ateş'in, şimdiden bütün İslami grupları dışlamasının düşündürücü olduğunu söyledi.



MİNİ ETEKLİ SAYGISIZ

Konferansa, Avrupalı Türklerin desteğiyle oluşturulan ve radikalizmin sigortası olan DİTİB'e olan karşıtlığıyla bilinen Serap Güler de katıldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanlığı Müsteşarı olan Serap Güler'in, İslam konulu toplantıya mini etekle katılması tepki gördü.

BUGÜN NELER OLDU