Çipras’ın güvenoyu sınavı

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan'da koalisyon hükümetinin dağılmasından sonra gözler güvenoyu oylamasına çevrildi. Başbakan Aleksis Çipras lideri olduğu radikal sol SYRİZA hükümeti için Parlamento'dan istediği güven oylaması yarın yapılacak. Çipras, Anayasa uyarınca genel seçimlerin yapılacağı ekim ayına kadar "azınlık hükümeti" olarak iktidarda kalma hakkı olduğu halde 300 sandalyeli Parlamento'dan güven oyu istemeyi tercih etti ve en az 151 oyu hedeflediğini açıkladı. Çipras, SYRİZA'nın parlamentoda 145 milletvekiline ek olarak koalisyon hükümetinden ayrılan sağcı "Bağımsız Helenler-ANEL" partisinin 7 milletvekilinden en az 4'ünün ve 9 bağımsız milletvekilinden bazısı ile ılımlı sol POTAMİ partisinden en az birinin güvenoyu vereceklerine inanıyor. Çipras'ın güvenoyu alması halinde kendisine parlamento içindeki sol eğilimli partilerle "yeni ortaklıklar" arayışı içinde bulunacağından söz ediliyor. Çipras, güven oyu alamaması olasılığında ise genel seçimleri daha erkene almak zorunda kalacak.Yunan hükümetinin Makedonya Cumhuriyeti ile arasındaki isim ihtilafını gideren anlaşmaya karşı çıktığı için hükümetten ayrılma kararı alan Panos Kammenos, yaptığı çağrılara rağmen SYRİZA'ya güven oyu vereceklerini açıklayan ANEL üyesi Turizm Bakanı Elena Koundoura ile Tarım Bakanı yardımcısı Vasilis Kokkalis'i "itaatsizlikle" suçlayarak partiden ihraç etti. Kammenos'un Savunma Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından ise yerine Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis getirildi. Öte yandan Makedonya Cumhuriyeti isminin "Kuzey Makedonya" olarak değişmesini onaylamaya yönelik Yunanistan Parlamentosu'nda yapılacak oylama, Çipras'ın güvenoyu alması halinde gelecek ay yapılacak. Makedonya Cumhuriyeti Parlamentosu isim değişikliğini geçen hafta onaylamıştı.