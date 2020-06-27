Irkçılık polis telsizinde

Stuttgart'ta polis kontrolüne tepki gösteren göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışmanın yankıları sürüyor. Ülkede polis teşkilatındaki ırkçılık ve şiddet tartışılırken, polis telsizi konuşmalarında ırkçı söylemler ortaya çıktı. Polislerden birinin, "Ülkemiz batıyor. Abartmıyorum. Bunlar sadece Kanakeler" dedi. Telsiz konuşmalarının basına sızması üzerine teşkilat bünyesinde soruşturma başlatıldı. Konuşmayı yapan polis tespit edildi. Öte yandan ZDF televizyonunda yayınlanan siyasi açık oturuma katılan komedyen İdil Baydar, "Biz göçmenler sürekli hedefteyiz" dedi./ BERLİN