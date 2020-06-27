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polis telsizinde

Polisin içindeki , olayları sırasında hortladı. Telsiz konuşmalarında göçmenleri aşağılamak için söylenen ‘Kanake’ sözü kullanıldı

Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
Irkçılık polis telsizinde
Stuttgart'ta polis kontrolüne tepki gösteren göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışmanın yankıları sürüyor. Ülkede polis teşkilatındaki ırkçılık ve şiddet tartışılırken, polis telsizi konuşmalarında ırkçı söylemler ortaya çıktı. Polislerden birinin, "Ülkemiz batıyor. Abartmıyorum. Bunlar sadece Kanakeler" dedi. Telsiz konuşmalarının basına sızması üzerine teşkilat bünyesinde soruşturma başlatıldı. Konuşmayı yapan polis tespit edildi. Öte yandan ZDF televizyonunda yayınlanan siyasi açık oturuma katılan komedyen İdil Baydar, "Biz göçmenler sürekli hedefteyiz" dedi.

Murat TOSUN / BERLİN
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Irkçılık polis telsizinde
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