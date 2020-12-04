Skandal PKK kararı

Almanya'nınBavyera Eyaleti Yüksek Mahkemesi'ne taşınan bir davada, vahşi terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/ YPJ'nin paçavra ve sembollerine izin çıktı. YPG/YPJ sembollerini suç sayan mahkeme, Federal İçişleri Bakanlığı'nın 2 Mart 2017 tarihli genelgesini hiçe saydı. Mahkeme, YPG/YPJ'nin 1993 yılından bu yana ülkede yasaklı olan PKK'ya bağlı bir organizasyon olmadığı saçmalığını kararda gerekçe gösterdi (Az: 206StRR2713/19).SKANDAL kararda, YPG/YPJ paçavrası taşınarak PKK propagandası yapılmadığı vurgulandı. Hakim, YPG/YPJ paçavrasının Suriye'nin kuzey bölgesiyle dayanışmayı ifade ettiğini ileri sürdü. Mahkeme, bakanlık genelgesinin, hukuk açısından bağlayıcılığı olmadığını belirterek, "Bu bakanlığın bir yazışması' dedi. Bakanlık genelgede, mahkeme kararlarına da yer vermişti.SKANDAL karara imza atan mahkeme, SABAH'a ülkede YPG/YPJ'nin yasaklı olmadığını dile getirdi. Hakim, YPJ paçavrası taşınarak PKK propagandası yapılmadığını ifade etti. PKK'nın Federal Meclis'te ateşli savunucusu Sol Partili Sevim Dağdelen de yasaklamanın ardından elinde YPG paçavrası ile kürsüye çıkıp yasaklamayı eleştirmişti.İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 2 Mart 2017 Mart tarihinde Almanya'daki 16 eyalet yönetimine gönderilen söz konusu genelgede, başta PYD, YPG/YPJ'nin sembolleri olmak üzere Abdullah Öcalan'ın her türlü fotoğrafının kamuoyuna açık yerlerde açılmasının yasaklandığı belirtildi. YPG ve YPJ'nin PKK'nın kolu olduğu vurgulandı. Yasağın nasıl uygulanacağı eyaletlerin inisiyatifine bırakıldı. Bavyera bu genelgeye dayanarak yasaklı sembolleri taşıyan ve paylaşanlar hakkında işlem yapıyordu.