Kasetlere ev parası harcadı

Almanya
'nın Stuttgart
kentinde yaşayan Sinoplu Ahmet Can (58), yaşadığı evin bir odasını kasetlerine ayırdı. 38 yıl Bosch
firmasında çalışan, 6 çocuk sahibi Can, "Çocukken bana kasetçalar hediye ettiler. O günden sonra kaset satın almaya başladım. 1970'lerde kasetlerin tanesi 10-12 marktı. Bazen 50 kaset birden alıyordum. Altı çocuğumu 48 m2 evde büyüttüm. Dört odalı eve geçince bir odasını kasetlerime ayırdım. Kasetlere harcadığım para kadar onların korunmasına masraf ettim. Yazı ve fotoğrafların silinmesini önlemek için kasetlerin hepsini özel naylon ile kapladım. Asla satmayı da düşünmedim" dedi.