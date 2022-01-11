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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Kasetlere ev parası harcadı

Fatih YILMAZ
Kasetlere ev parası harcadı

50 yıl önce kasetçalar hediye edilince kaset koleksiyonuna başladı. 9 bin kaset biriktiren Ahmet Can, “Bir ev parası harcadım ama eşsiz koleksiyon sahibiyim” dedi

Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan Sinoplu Ahmet Can (58), yaşadığı evin bir odasını kasetlerine ayırdı. 38 yıl Bosch firmasında çalışan, 6 çocuk sahibi Can, "Çocukken bana kasetçalar hediye ettiler. O günden sonra kaset satın almaya başladım. 1970'lerde kasetlerin tanesi 10-12 marktı. Bazen 50 kaset birden alıyordum. Altı çocuğumu 48 m2 evde büyüttüm. Dört odalı eve geçince bir odasını kasetlerime ayırdım. Kasetlere harcadığım para kadar onların korunmasına masraf ettim. Yazı ve fotoğrafların silinmesini önlemek için kasetlerin hepsini özel naylon ile kapladım. Asla satmayı da düşünmedim" dedi.
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Kasetlere ev parası harcadı
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