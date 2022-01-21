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Giriş Tarihi: 21.1.2022

Serayi’nin azmi bestseller

CEMİL ALBAY
Serayi’nin azmi bestseller

Doktoru ‘Kilo vermen imkansız’ deyince 40 kilo zayıfladı. Şeker hastası babasını bile yemekleriyle iyileştirdi. İki kitap yazan Serayi Değerli, şimdi tarifleriyle çok ünlü

Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 26 yaşındaki Serayi Sezgin Değerli, vegan yaşamı seçenler için ülkede önemli bir isim haline geldi. Değerli, doktorunun kilo vermesini imkansız kılan bir hastalığı olduğunu söylemesi üzerine 'İrade varsa her şey olur' deyip kısa sürede 40 kilo zayıfladı, "Aynaya baktığımda kendimi göremiyordum. Yeniden kendim gibi olmak istedim. Başardım" şeklinde konuştu.



DOKTORLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Ağrılı baba ile Alman annenin kızı olan Serayi Değerli, babasının şeker komasına girip görme sıkıntısı çektiği anda uyguladığı diyet ile bir doktoru daha şaşkına çevirdi. Babasına vegan yemekler yapan Değerli, "Bir ay boyunca yaptığım yemekleri yiyeceği sözü aldım. 12 kilo verdi, şekeri dengelendi. Gelişme sonrası kitap yazma kararı aldım. İki vegan yemek kitabı yazdım, bestseller (çok satanlar) listesine girdiler" dedi.



HERKES SAĞLIKLI BESLENSİN
Sağlıklı beslenmenin kendisi ve babasında büyük değişime neden olduğunu ifade eden Serayi Değerli, "Herkes sağlıklı beslensin istiyorum. Kitaplarımda yer alan tariflerim Türk damak tadına uygun. Etsiz sucuk tarifim, lahmacun tarifim var. Şeker hastalığı olanlar ve etten vazgeçemeyenler sağlıkları için tariflerimi denemeli. Babama pişirdiğim tüm yemeklerin tarifi kitabımda var" diye konuştu.

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Serayi’nin azmi bestseller
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