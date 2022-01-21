Serayi’nin azmi bestseller

Almanya
'nın Stuttgart
kentinde yaşayan 26 yaşındaki Serayi Sezgin Değerli, vegan yaşamı seçenler için ülkede önemli bir isim haline geldi. Değerli, doktorunun kilo vermesini imkansız kılan bir hastalığı olduğunu söylemesi üzerine 'İrade varsa her şey olur' deyip kısa sürede 40 kilo zayıfladı, "Aynaya baktığımda kendimi göremiyordum. Yeniden kendim gibi olmak istedim. Başardım" şeklinde konuştu.
DOKTORLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Ağrılı baba ile Alman annenin kızı olan Serayi Değerli, babasının şeker komasına girip görme sıkıntısı çektiği anda uyguladığı diyet ile bir doktoru daha şaşkına çevirdi. Babasına vegan yemekler yapan Değerli, "Bir ay boyunca yaptığım yemekleri yiyeceği sözü aldım. 12 kilo verdi, şekeri dengelendi. Gelişme sonrası kitap yazma kararı aldım. İki vegan yemek kitabı yazdım, bestseller (çok satanlar) listesine girdiler" dedi.
HERKES SAĞLIKLI BESLENSİN
Sağlıklı beslenmenin kendisi ve babasında büyük değişime neden olduğunu ifade eden Serayi Değerli, "Herkes sağlıklı beslensin istiyorum. Kitaplarımda yer alan tariflerim Türk damak tadına
uygun. Etsiz sucuk
tarifim, lahmacun
tarifim var. Şeker hastalığı olanlar ve etten vazgeçemeyenler sağlıkları için tariflerimi denemeli. Babama pişirdiğim tüm yemeklerin tarifi kitabımda var" diye konuştu.