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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Stuttgart mucizesi

İSA DEVEÇEKEN İSA DEVEÇEKEN
Stuttgart mucizesi

Ligde kalması mucizelere bağlıydı... VfB Stuttgart, son maçta Köln’ü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek lige tutundu

Alman Bundesliga'da son hafta çekişmeli maçlara sahne oldu. Avrupa kupalarına katılmak isteyen takımlar gibi, ligde kalmak isteyen takımların birbirleriyle oynadıkları maçlar nefes kesti. Son haftaya girilirken Dortmund deplasmanında bir puana ihtiyacı olan Hertha Berlin, bitime 6 dakika kala kalesinde gördüğü golle maçı 2-1 kaybetti.

STUTTGART SON NEFESTE
BUNA rağmen ligde kalacak olan Berlin, Stuttgart'ın son saniyelerdeki golüyle yıkıldı. Köln karşısında kendi sahasında uzatmalara 1-1'lik eşitlikle giren Stuttgart, 90+2'de Endo'nun golüyle maçı son anda 2-1 kazandı. Stuttgart ligde kalırken, Berlin 2. Lig'in üçüncüsüyle baraj maçlarına çıkacak. Maçtan sonra binlerce Stuttgart taraftarı sahaya girdi.
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Stuttgart mucizesi
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