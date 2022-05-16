Stuttgart mucizesi

Alman Bundesliga'da son hafta çekişmeli maçlara sahne oldu. Avrupa kupalarına katılmak isteyen takımlar gibi, ligde kalmak isteyen takımların birbirleriyle oynadıkları maçlar nefes kesti. Son haftaya girilirken Dortmund deplasmanında bir puana ihtiyacı olan Hertha Berlin, bitime 6 dakika kala kalesinde gördüğü golle maçı 2-1 kaybetti.rağmen ligde kalacak olan Berlin, Stuttgart'ın son saniyelerdeki golüyle yıkıldı. Köln karşısında kendi sahasında uzatmalara 1-1'lik eşitlikle giren Stuttgart, 90+2'de Endo'nun golüyle maçı son anda 2-1 kazandı. Stuttgart ligde kalırken, Berlin 2. Lig'in üçüncüsüyle baraj maçlarına çıkacak. Maçtan sonra binlerce Stuttgart taraftarı sahaya girdi.