37 bin çocuğa el koydular

Federal Meclis'e Sol Parti tarafından verilen soru önergesini yanıtlayan hükümet, geçen yıl gençlik dairelerinin el koyduğu çocuklara ilişkin verileri ortaya koydu. Buna göre refahları tehlike altında olduğu gerekçesiyle 37 bin 880 çocuk ailesinden alındı. Kısa süreli acil durum el koymaları da eklendiğinde sayı 66 bin 444 oldu. Çocukların büyük kısmı yurtlara yerleştirildi.VERİDE, el konulan çocuklardan en az bir ebeveyni yabancı kökenli olanların sayısı da yer aldı. Koruma altına alınan yabancı kökenli çocuk ve gençlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2.4 oranında artarak 13 bin 135'e yükseldi. Öte yandan ülkeye ebeveyni olmadan mülteci olarak giriş yapan çocuk sayısının 28 bin 564 olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.Federal hükümete göre, çocukların ailelerden koparılıp koruma altına alınma nedenlerinin başında, ailelerin çocuk bakımında aşırı zorlaması, ihmalkârlığı, ilgisizliği, fiziksel istismarı, eşlerin geçimsizliği ve boşanma yer aldı. Hükümet, koruma altına alınma gerekçesi arasında gençlik dairelerinin ırkçılık, ayrımcılık yaptığına dair kanıt olmadığını belirttiHükümet, gençlik dairesi çalışanlarına yönelik kültürlerarası konularla eğitim verilmediğini belirtti. Bremen'de doğan siyahi çocuklara otomatik doğum belgesi verilmediği iddiasının incelendiğini aktaran hükümet, 'gençlik daireleri tarafından ırkçılık, ayrımcılık uygulanıyor' şeklindeki başvuruların değerlendirildiğine işaret etti.