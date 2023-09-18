Erdoğan’ın AB resti Alman medyasında

Alman basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını son dakika haberi olarak verdi. NTV televizyonu "Türkiye ve AB ayrı yollar gidebilir" derken, devlet ikinci televizyon kanalı ZDF ise, "Erdoğan, AB müzakerelerinin bitebileceğini ima etti" başlığıyla duyurdu haberi. ZDF, açıklamanın muhtemelen son AP raporuna dayandığını belirtti.AVRUPA Parlamentosu'nun son raporunda Türkiye ile üyelik sürecinin yeniden başlatılmasının mevcut koşullarda mümkün olmadığının dile getirildiğine dikkat çeken ZDF, "Türkiye bu raporu temelsiz ve dezenformasyona dayalı gerekçesiyle reddetmişti" dedi. Erdoğan yaptığı açıklamasında "Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde" demişti.