İslam Almanya’da kök saldı

İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin (VİKZ) 50. yıl kutlamasına Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in yanı sıra Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümet Sözcüsü Mona Neubaur, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, CDU Federal Milletvekili Serap Güler, dini cemaat yetkilileri ve işadamları katıldı.Konuşmasında Köln'deki Müslümanların 1965 yılında Köln Katedrali'nde bayram namazı kıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Din bir güç kaynağıdır. Ülkemizde İslam dini, Müslüman yaşamı ve Müslüman kültürü kök salmıştır. Bugün 5 milyon Müslüman burada yaşıyor ve buraya aittir. Ülkemizde birçok dini cemaat var ve hepimiz bir arada yaşıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Din özgürlüğü, Almanya'nın dinden arınmış olduğu anlamına gelmez. Dini inançlara yer açmak, inananların, tüm inananların özgürlüğünü korumak demektir. Dini çeşitlik ülkemiz için zenginliktir. Dini ayrımcılığı da, ister Müslüman düşmanlığı olsun, isterse Yahudi ve Hıristiyan düşmanlığı olsun, esefle kınıyorum" diye konuştu.