Avrupa’nın mülteci çıkmazı

Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki siyasilerin son günlerdeki tek gündem maddesi mülteciler oldu. Sınırlara kontrol ve mülteci kabulüne kota getirilmesi talep edilmeye başlandı. Verilere bakıldığında 2023'ün ilk yarısında AB ülkelerine gelen mülteci sayısı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 519 bine yükseldiİlticabaşvurusunda bulunmak zorunda olmayan Ukrayna'dan gelen yaklaşık 4 milyon savaş mültecisi de dâhil edildiğinde sayının 2022'de ortalama 966 bine çıktığı görüldü. Almanya başvuruların yüzde 30'unun yapıldığı ülke olarak istatistiklere geçti. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2022 yılı sonunda Almanya'da yaklaşık 3.1 milyon sığınmacı yaşıyor.İstatistikler yüksek oranı gösterip, iltica başvuruları kabul edilmeyenlerin sınırdışı edilememesi tepkileri artırdı. 2022 yılı sonunda 304 bin 308 kişinin ülkeyi terk etmesine karar verildi, ancak 13 bin kişi ülkeden gönderilebildi. Duruma ana muhalefet partisi CDU'nun Genel Başkanı Friedrich Merz, tepki gösterdi ve sınırlama talebini yineledi.MERZ, "300 bin sığınmacının başvurusu reddedildi, ancak ülkeyi terk etmediler. Tam yardım alıyorlar. Tam tıbbi bakım görüyorlar. Bunu gören insanlar çıldırıyor. Onlar doktorda oturup dişlerini yeniden yaptırıyorlar ve yan taraftaki Alman vatandaşları randevu alamıyor. Ülkeye dişlerini yaptırmak için mi geliyorlar" dedi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merz'in açıklamalarının popülizm olduğunu ve ırkçı AfD'yi güçlendirdiğini söyledi.