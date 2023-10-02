Almanya ikinci mucize peşinde

Ülkedegiderek büyüyen ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği Almanya'da hükümet, her alanda baş gösteren personel açığını yurtdışından gelecek iş göçüyle kapatmayı planlıyor. Bundan 68 yıl önce başlayan iş göçü ile Türkiye, İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerden aldığı misafir işçilerle ekonomisini canlandıran Almanya, 1960'lı yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik mucizenin benzerini yapmak için gözünü yine yurtdışına çevirdi.NEREDEYSE her alanda işçiye ihtiyaç olmasına karşın bürokratik engellerin olduğu ülkede, durumun ne kadar vahim olduğunu bir araştırma ortaya koydu. Buna göre Almanya'da sadece bilgisayar mühendisi değil, büyük bir hasta bakıcı, çocuk eğitmeni, kamyon şoförü, tesisatçı, kaloriferci, sosyal pedagog, inşaat elektrikçisi, fizyoterapist ve oto tamircisi boşluğu var. Uzmanlar acil ihtiyaç duyulan personel açığını mercek altına aldı.Sosyal hizmet-pedagog: 20 bin 578Çocuk bakımı ve eğitimi: 20 bin 466Yaşlı bakım elemanı: 18 binİnşaat elektrikçisi: 16 bin 974Sağlıkçı ve hemşire: 16 bin 839Sıhhi tesisat, kalorifer ve klima: 14 binBilgisayar uzmanı: 13 bin 638Fizyoterapist: 12 bin 60Otomobil tamircisi: 11 bin 771Kamyon-TIR şoförü: 10 bin 562