Almanya ikinci mucize peşinde

GÖZLER YURTDIŞINA ÇEVRİLDİ
Ülkede
giderek büyüyen ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği Almanya'da hükümet, her alanda baş gösteren personel açığını yurtdışından gelecek iş göçüyle kapatmayı planlıyor. Bundan 68 yıl önce başlayan iş göçü ile Türkiye, İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerden aldığı misafir işçilerle ekonomisini canlandıran Almanya, 1960'lı yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik mucizenin benzerini yapmak için gözünü yine yurtdışına çevirdi.
HER ALANDA AÇIK VAR
NEREDEYSE her alanda işçiye ihtiyaç olmasına karşın bürokratik engellerin olduğu ülkede, durumun ne kadar vahim olduğunu bir araştırma ortaya koydu. Buna göre Almanya'da sadece bilgisayar mühendisi değil, büyük bir hasta bakıcı, çocuk eğitmeni, kamyon şoförü, tesisatçı, kaloriferci, sosyal pedagog, inşaat elektrikçisi, fizyoterapist ve oto tamircisi boşluğu var. Uzmanlar acil ihtiyaç duyulan personel açığını mercek altına aldı.
EN ÇOK PEDEGOG'A İHTİYAÇ VAR
Sosyal hizmet-pedagog: 20 bin 578
Çocuk bakımı ve eğitimi: 20 bin 466
Yaşlı bakım elemanı: 18 bin
İnşaat elektrikçisi: 16 bin 974
Sağlıkçı ve hemşire: 16 bin 839
Sıhhi tesisat, kalorifer ve klima: 14 bin
Bilgisayar uzmanı: 13 bin 638
Fizyoterapist: 12 bin 60
Otomobil tamircisi: 11 bin 771
Kamyon-TIR şoförü: 10 bin 562