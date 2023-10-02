Türkiye’nin gururu Hollanda yollarında

TOGG TX10 Gemlik mavisi 61 TOG 016 plakalı otomobil, Hollanda'da vatandaşlarla buluştu. Hollandalıların da yoğun ilgi gösterdiği TOGG'u satın alan ilk talihliler arasında bulunan Trabzonlu 5 çocuk babası Mehmet Alıcı (60), TOGG'u yeğeni ve aynı zamanda damadı Mustafa Alıcı ile Türkiye'den ile Hollanda'ya getirdi.ARACIN çok rahat olduğunu söyleyen Alıcı, "İçi uçak kokpiti gibi. 3 bin kilometrelik yolculukta hiçbir sorunla karşılaşmadık" dedi. Zaandam'da tanıtım günü düzenleyen Alıcı'nın davetine Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.