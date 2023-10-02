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Giriş Tarihi: 2.10.2023

Türkiye’nin gururu Hollanda yollarında

Fatih ÖZYAR
Türkiye’nin gururu Hollanda yollarında

Hollanda’da yaşayan Türk işadamı Mehmet Alıcı, Türkiye’den satın aldığı TOGG ile Hollanda’ya geldi. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, büyük ilgi gördü

TOGG TX10 Gemlik mavisi 61 TOG 016 plakalı otomobil, Hollanda'da vatandaşlarla buluştu. Hollandalıların da yoğun ilgi gösterdiği TOGG'u satın alan ilk talihliler arasında bulunan Trabzonlu 5 çocuk babası Mehmet Alıcı (60), TOGG'u yeğeni ve aynı zamanda damadı Mustafa Alıcı ile Türkiye'den ile Hollanda'ya getirdi.

ARAÇ ÇOK RAHAT
ARACIN çok rahat olduğunu söyleyen Alıcı, "İçi uçak kokpiti gibi. 3 bin kilometrelik yolculukta hiçbir sorunla karşılaşmadık" dedi. Zaandam'da tanıtım günü düzenleyen Alıcı'nın davetine Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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Türkiye’nin gururu Hollanda yollarında
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