Türkiye’nin gururu Hollanda yollarında

TOGG TX10 Gemlik mavisi 61 TOG 016 plakalı otomobil, Hollanda'da vatandaşlarla buluştu. Hollandalıların da yoğun ilgi gösterdiği TOGG'u satın alan ilk talihliler arasında bulunan Trabzonlu 5 çocuk babası Mehmet Alıcı (60), TOGG'u yeğeni ve aynı zamanda damadı Mustafa Alıcı ile Türkiye'den ile Hollanda'ya getirdi.
ARAÇ ÇOK RAHAT
ARACIN çok rahat olduğunu söyleyen Alıcı, "İçi uçak kokpiti gibi. 3 bin kilometrelik yolculukta hiçbir sorunla karşılaşmadık" dedi. Zaandam'da tanıtım günü düzenleyen Alıcı'nın davetine Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.