Daire kiralamak çileye dönüştü

İnternetteyayınlanan 271 bin kiralık daire ilanı değerlendirilerek yapılan bir araştırma, Almanya'da daire veya ev kiralamanın eziyete dönüştüğünü ortaya koydu. Nüfusu bir milyonu aşan yedi metropolde, net gelir ile kira giderleri arasında büyük eşitsizlik oluştu. En büyük eşitsizlik başkent Berlin'de ortaya çıktı. Analize göre, Berlin'de kira ortalama gelirin yüzde 32'sine denk geliyor.Berliniçin söz konusu hesaplama yapılırken, yıllık gelir ortalaması 40 bin 255 euro alındı. Aynı durumun Münih'te de yaşandığı belirtildi. Stuttgart yüzde 29'luk kira maliyeti oranıyla kirası pahalı kentlerin başında geldi. Frankfurt, yüzde 27'lik kira maliyeti oranına sahip çıktı. En ucuz metropoller yüzde 26 ile Köln ve yüzde 25 ile Düsseldorf ile Hamburg olarak istatistiğe yansıdı. FRANKFURTAlmanya'dametropollerde yaşayan göçmenlerin durumu ise çok daha zor. Göçmenler, kökenlerinden dolayı ev bulma konusunda Almanlara göre daha şanssız durumda. Zira Alman ev sahiplerinin bu konudaki ayrımcılığı defalarca araştırmalarda ortaya konuldu. Metropollerde ev bulmakta çok daha fazla zorlanan göçmenler, şehirden 20 ile 30 kilometre dışarıdaki kasabalara yöneliyor.