Almanya cazip olmaktan çıktı

Alman şirketleri arasında yapılan bir araştırma, ülkenin endüstriyel bir lokasyon olarak cazibesini hızla yitirdiğini ortaya koydu. Danışmanlık firması Deloitte, ankete katılan şirketlerin üçte ikisinin değer oluşturma süreçlerinin bir kısmını yurtdışına taşıdığını açıkladı. Özellikle makine ve otomotiv sektöründeki çok sayıda karar verici, Almanya'nın bir işyeri olarak daha da az cazip hale gelmesini bekliyor.Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 45'i, Almanya'nın diğer sanayi merkezlerinin daha da gerisine düşeceğini dile getirdi. Makine ve otomotiv sektöründe oran yüzde 65'e kadar çıktı. Ankete göre, diğer ülkelerde yatırım yapmanın en önemli nedenleri daha düşük enerji maliyetleri (yüzde 59), daha düşük ücretler (yüzde 53), daha iyi pazar ortamı (yüzde 51) ve daha az bürokrasi (yüzde 50) olarak göze çarptı. Fatih YILMAZ / MANNHEİMHammaddeye erişim, daha iyi yatırım koşulları veya sübvansiyonlar, iyi lojistik bağlantılarıyla kalifiye işgücünün mevcudiyeti de yatırımların kaymasına etken oldu. Makine ve otomotiv endüstrisi Asya ve ABD'ye giderken, diğer sektörlerde ise yatırım Polonya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'ne kaymaya başladı.