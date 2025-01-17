Bundesliga’da ilk yarı hayal kırıklıklarıyla dolu

NURİ Şahin'in liderliğindeki Borussia Dortmund, Bundesliga'nın ilk yarısında umduğunu bulamadı. Sarı siyahlı ekip, ilk yarıda 25 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Tehlike çanlarının Dortmund için çaldığı net görülürken, kredisini tüketen Şahin'in ikinci devre nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

Ligin ilk yarısında Türk kökenli futbolcuların performansına bakıldığında en çok forma giyen oyuncu Stuttgart'ın kaptanı Atakan Karazor oldu. İlk yarının en çok gol atan oyuncusu da yine Stuttgartlı Deniz Undav olarak istatistiklere geçti.

İLK YARIDA BİZİMKİLERİN KARNESİ

Futbolcu Takımı Maç Gol Asist

Atakan Karazor Suttgart 15 1 2

Deniz Undav Stutgart 10 6 -

Can Uzun Frankfurt 9 2 1

Mert Kömür Augsburg 5

Yusuf Kabadayı Augsburg 5 1

Emre Can Dortmund 13 2

Umut Tohumcu Hoffenheim 9 1

Erencan Yardımcı Hoffenheim 2

Eren Dinkçi Freiburg 12 3

Salih Özcan Wolfsburg 11