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Giriş Tarihi: 27.1.2025 10:33

Mert Kömür takımını galibiyete taşıdı!

Bundesliga’da forma giyen futbolcularımızın çoğu bu hafta da sahadaydı. Onlar arasından Mert Kömür ismi ön plana çıktı. 61. Dakikada oyuna dahil olan Mert, takımına galibiyet getiren gole büyük katkı sağladı

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Mert Kömür takımını galibiyete taşıdı!

Bundesliga'nın 19. haftası sonunda lider Bayern Münih hata yapmadı ve Freiburg deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak en yakın takipçisi Leverkusen'in puan kaybetmesi ile birlikte farkı 6'ya çıkardı. Freiburg takımında Eren Dinkçi ilk onbirde sahaya çıktı ve 77 dakika oyunda kaldı. Nuri Şahin'in ayrılmasından sonra Borussia Dortmund yine düze çıkamadı. Sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Bremen ile 2-2 berabere kalan sarı siyahlı ekipte Emre Can kaptan olarak sahaya çıktı ve 90 dakika oynadı.

Haftanın açılış maçında Wolfsburg sahasında Kiel ile 2-2 berabere kaldı ve ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Salih Özcan son 6 hafta olduğu gibi yine yedek bekledi. Augsburg sahasında Heidenheim'i 2-0 mağlup ederken, Mert Kömür 61. dakikada oyuna girdi ve takımının galibiyet golünün asistini yaptı. Mainz sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Konuk ekipte Atakan Krazor ilk onbirde başladı ve 74 dakikayı sarı kart ile kapattı. Bu sezon 5. sarı kartını gören Atakan gelecek hafta cezalı duruma düştü. Deniz Undav ise ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı ve 90 dakika oynadı.

Hoffenheim sahasında konuk ettiği Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinde Ozan Kabak, Umut Tohumcu ve Erencan Yardımcı'nın sakatlıkları vardı. Konuk ekipte milli oyuncumuz Can Uzun bu sezon ilk kez ilk onbirde sahaya çıktı ve 62'de kenara alındı.

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Mert Kömür takımını galibiyete taşıdı!
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