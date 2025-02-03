Mert ve Can, takımlarını kurtaran isimler oldu

Bundesliga'da 20. hafta sonunda Bayern Münih liderliğini sürdürürken oldukça kritik bir galibiyete imza attı. Ligin düşme hattındaki rakibi Kiel'i sahasında 4-3 mağlup eden Bavyera ekibi, maçta adeta ecel terleri döktü. 4-0 öne geçen Bayern, rakibin skoru 4-3'e getirmesine engel olamadı ama zorlu bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

SALİH FARKLI DUYGU YAŞADI

Lig ikincisi Leverkusen sahasında Hoffenheim'ı 3-1 mağlup ederken, konuk ekipte Erencan Yardımcı maça ilk onbirde başladı ve 84 dakika oynadı. Nuri Şahin'in görevine son verilmesinden sonra bu sezon 2025 yılında oynadığı 5. maçta ilk galibiyetini alan Borussia Dortmund, deplasmanda Heidenheim'ı 2-1 mağlup etti. Kaptan Emre Can 90 dakika sahada kalırken, takıma yeniden dönen Salih Özcan 72. dakikadan sonra oyuna dahil oldu. Stuttgart sahasında Mönchengladbach'a 2-1 mağlup olurken, ev sahibi ekipte Atakan Karazor cezalı olduğu için kadroda yer almadı. Deniz Undav 70. dakikada oyuna girdi ve attığı gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

GOLLERİ PUAN GETİRDİ

Lig sonuncusu Bochum sahasında Freiburg'a sahasında tek golle boyun eğdi. Konuk ekipte Milli futbolcumuz Eren Dinkçi ilk onbirde başladı ve uzatmalara kadar sahada kaldı. St. Pauli ile Augsburg yenişemedi ve puanları paylaştı. Augsburg da geçen hafta galibiyet golünün asistini yapan Mert Kömür, bu kez 70. dakikada girdiği oyunda beraberliği getiren golü rakip ağlara gönderdi ve bu sezon ilk golünü attı. Avrupa kupası yorgunu Eintracht Frankfurt sahasında Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncumuz Can Uzun, 68. dakikada oyuna girdi ve 81. dakikada takımına tek puanı kazandıran golü attı.