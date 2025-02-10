21. haftada skora etki edemediler

BAYERN Münih'in puan farkını açarak gittiği 21. hafta sonunda oldukça kısır ve az gollü sonuçlar ortaya çıktı. Bayern sahasında Werder Bremen'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Takipçisi Leverkusen ise Wolfsburg deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek puan farkının 8'e yükselmesine engel olamadı.

SERAMONİDE İKİ TÜRK KAPTAN

Borussia Dortmund Nuri Şahin'in ayrılmasından sonra göreve gelen yeni hocası Kovac ile çıktığı ilk maçında sahasında Stuttgart'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada ilginç olan ise seranomide her iki takım kaptanlarının da Türk olmasıydı. Ev sahibinde Emre Can, konuk ekipte Atakan Karazor sahaya kaptan olarak çıktılar ve 90 dakikayı birer sarı kart ile tamamladılar. Stuttgart da Deniz Undav'da 70 dakika oyunda kaldı. Salih Özcan ise yedekler arasında yer aldı.

ETKİSİZ KALDILAR

Ligde kötü günlere bir türlü dur diyemeyen Hoffenheim sahasında Union Berlin'e 4-0 mağlup olurken, Erencan Yardımcı 64. dakikadan sonra dahil olduğu maçta etkisiz kaldı. Freiburg galibiyet serilerine devam ederken, sahasında Heidenheim'i 1-0 mağlup etti. Eren Dinkçi ilk onbirde başladığı maçta 62 dakika sahadaydı.

Mainz sahasında Augsburg ile 0-0 berabere kaldı. Konuk ekipte son haftaların formda oyuncusu Mert Kömür ilk onbirde sahaya çıktı ve 63. dakikada kenara geldi. Yusuf Kabadayı'nın sakatlığı sürüyor.

Möchengladbach sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'dan Frankfurt'a transfer olan Batshuayi maça ilk onbirde başladı ve 57. dakikada oyundan çıktı.