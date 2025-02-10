Yasemin’e özenince 7 yıl hapis cezası aldılar

Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir para nakil firmasında çalışan Abdelkader A. (43) ve Abdulrahman al N. (25) adlı iki Suriyeli, 3,8 milyon Euro taşırken soyulduklarını iddia etti. İki Suriyeli, yolculuk sırasında dört maskeli kişinin, Kalashnikov tüfekler ve roketatarlarla ortaya çıkıp kendilerini tehdit ettiğini, aracı soyduğunu anlattı. Zırhlı araçtaki banknot paraların tamamının alındığını, sadece 11 bin Euro'luk bozuk para çuvallarının bırakıldığını ifade eden ikili, senaryolarıyla polis ve savcıyı ikna edemedi.