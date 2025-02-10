Yasemin’e özenince 7 yıl hapis cezası aldılar

Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir para nakil firmasında çalışan Abdelkader A. (43) ve Abdulrahman al N. (25) adlı iki Suriyeli, 3,8 milyon Euro taşırken soyulduklarını iddia etti. İki Suriyeli, yolculuk sırasında dört maskeli kişinin, Kalashnikov tüfekler ve roketatarlarla ortaya çıkıp kendilerini tehdit ettiğini, aracı soyduğunu anlattı. Zırhlı araçtaki banknot paraların tamamının alındığını, sadece 11 bin Euro'luk bozuk para çuvallarının bırakıldığını ifade eden ikili, senaryolarıyla polis ve savcıyı ikna edemedi.
YALAN MAKİNESİ İSTEDİLER
Olayı soruşturan polis şüphelenerek Abdelkader A. ve Abdulrahman al N.'nin bu hikâyeyi uydurduğu sonucuna vardı. İki Suriyeli tutuklu yargılandı. Stuttgart Bölge Mahkemesi'nde görülen davada savunma avukatları, müvekkillerinin doğru söylediğini dile getirdi ve yalan makinesine bağlanmasını bile talep etti. Hâkim Matthias Rummel, iki sanığın en az bir suç ortağı ile birlikte aracı soyduklarına kanaat getirdi.
PARANIN AKIBETİ BELİRSİZ
Hâkim, silahlı soygun ve suç uydurma suçlamasıyla sanıkları yedi yıl hapse mahkûm etti. Hâkim, iki sanığın eski şirketlerine çalınan 3,8 milyon Euro'yu yüzde beş faizi ile geri ödeme cezasına da çarptırdı. Abdelkader A. ve Abdulrahman al N.'nin avukatları kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı. Paranın akıbeti ise henüz bilinmiyor.
O DA SUÇU BAŞKASINA YIKTI
Bremen kentinde Yasemin Gündoğan da 2021 yılının Nisan ayında çalıştığı Loomis adlı para nakil şirketinde 8,2 milyon Euro'luk soygun yapıp Türkiye'ye kaçmıştı. 1033 gün sonra Bremen Havaalanı'na gelerek polise teslim olmuştu. Gündoğan da soygunda en yakın arkadaşının sevgilisini suçlamış, soygundan sadece 25 bin Euro aldığını ifade etmiş, ancak 6 yıl 9 ay hapis cezasından kurtulamamıştı.