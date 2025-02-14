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Giriş Tarihi: 14.2.2025 10:52

Porsche 1900 çalışanın işine son verecek

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 2029’a kadar 1900 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

İbrahim TAŞ
Porsche 1900 çalışanın işine son verecek

Porsche, söz konusu süreçten Stuttgart-Zuffenhausen ve Weissach'taki fabrikaların etkileneceğini, ancak 2030'a kadar çalışanlar için iş garantisi olduğunu belirtti. Porsche, süreci gönüllü ayrılıklarla yönetmek zorunda olduğunu aktardı. 2024'ten itibaren üretimdeki geçici iş sözleşmeleri uzatılmıyor.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ İKİNCİ PLANA İTİLDİ"

Krizin etkileri yönetim katında da hissedildi. Şirket, mali işler müdürü Lutz Meschke ve satış müdürü Detlev von Platen'i görevden aldı. İki ismin zayıf performans nedeniyle görevden alındıklarından söz ediliyor.

Porsche, elektrikli araç stratejisinde de geri adım attı. Porsche, daha önce 2030'a kadar üretimin yüzde 80'ini tamamen elektrikli araçlardan oluşturmayı hedeflemişti. Şirket, artık içten yanmalı motorlar ve hibrit modeller için 800 milyon euro bütçe ayıracak.

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Porsche 1900 çalışanın işine son verecek
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