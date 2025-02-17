Can Uzun yine affetmedi

Lider Bayern Münih takipçisi Leverkusen'e deplasmanda kaybetmedi ve 0-0'lık beraberlikle 8 puanlık farkı korudu. Frankfurt'un sahasında Kiel'i 3-1 mağlup ettiği maçta ilk onbirde sahaya çıkan milli oyuncumuz Can Uzun, 71 dakika oyunda kaldı ve bir gol kaydetti. Bu sezon ligde 4. golünü kaydeden oyuncumuz 18 yaşında kadronun değişmezi oldu.

Haftanın Ruhr derbisinde lig sonuncusu Bochum, Borusia Dortmund'u sürpriz şekilde 2-0 mağlup etti. Dortmund'da kaptan Emre Can 90 dakika oynadı, Salih Özcan ise ikinci 45 dakikadan sonra oyuna girdi.

ATAKAN 7. KARTINI GÖRDÜ

Stuttgart, kan kaybetmeye devam ediyor ve sahasında Wolfsburg'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Kaptan Atakan Karazor ilk onbirde başladı ve 87. dakikada kenara gelirken bu sezon da 7. sarı kartını gördü. Deniz Undav ise ilk onbirde başladığı maçı 72. dakikada kenara gelerek bitirdi.

MERT YEDEK KULÜBESİNDE KALDI

Freiburg, St. Pauli deplasmanında son dakika golü ile galip gelirken, Eren Dinkçi maça 75. dakikadan itibaren dahil oldu. Augsburg sahasında Leipzig ile 0-0 golsüz berabere kaldı Son haftaların formda ismi Mert Kömür maçta yedek bekledi ve süre alamadı. Hoffenheim sürpriz bir şekilde Werder Bremen deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile döndü ve Erencan Yardımcı 75. dakikada oyuna girdi maçı da sarı kart ile tamamladı.