Skora tek katkı Eren’den geldi!

Bundesliga'da 23 hafta maçları tamamlandı. Oluşan tabloda artık ligin sonuna kadar iki takımın zirve yarışının izleneceği netleşmeye başladı. Bayern Münih lig üçüncüsü Frankfurt'u sahasında farklı yenerek rakibini adeta yarışın dışına itti. Sekiz puan geriden gelen takipçisi Leverkusen de Kiel deplasmanından üç puan ile dönerek Bayern ile baş başa kaldı. Türk oyucular ise süre aldıkları zaman dilimlerinde gol atamadılar ama gole katkı yapan asistler ile öne çıktılar. Lider Bayern ile deplasmanda karşılaşan Frankfurt da milli oyuncumuz Can Uzun maça ilk onbirde başladı ve ikinci yarı kenara geldi.