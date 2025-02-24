Skora tek katkı Eren’den geldi!

Bundesliga'da 23 hafta maçları tamamlandı. Oluşan tabloda artık ligin sonuna kadar iki takımın zirve yarışının izleneceği netleşmeye başladı. Bayern Münih lig üçüncüsü Frankfurt'u sahasında farklı yenerek rakibini adeta yarışın dışına itti. Sekiz puan geriden gelen takipçisi Leverkusen de Kiel deplasmanından üç puan ile dönerek Bayern ile baş başa kaldı. Türk oyucular ise süre aldıkları zaman dilimlerinde gol atamadılar ama gole katkı yapan asistler ile öne çıktılar. Lider Bayern ile deplasmanda karşılaşan Frankfurt da milli oyuncumuz Can Uzun maça ilk onbirde başladı ve ikinci yarı kenara geldi.
Haftanın en farklı galibiyetini alan Borussia Dortmund rakibi Union Berlin'e yarım düzine gol atarken, kaptan Emre Can 90 dakika görev yaptı. Salih Özcan 85. dakikadan sonra dahil oldu. Freiburg Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederken, ev sahibi ekipte Eren Dinkçi 71. dakikada oyuna girdi ve bir asist yaptı. Augsburg deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti ve Mert Kömür, 75. dakikadan sonra oyuna girdi. Hoffenheim ile Stuttgart 1-1 berabere kalarak yenişemedi. Ev sahibinde Erencan Yardımcı yedekler arasında kaldı. Konuk ekipte ise kaptan Atakan Karazor ve Deniz Undav ilk onbirde başladılar ve 82. dakikada birlikte kenara alındılar.