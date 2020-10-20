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Bu araştırma sonucu şaşırttı! Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir

Bebek şampuanlarının ve bazı ağız temizleyicilerinin, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaya yardımcı olabileceği bildirildi. Bazı gargara ürünlerinin 30 saniyede virüsün yüzde 99,9'undan fazlasını pasifleştirdiği tespit edildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:37 ABONE OL
Bu araştırma sonucu şaşırttı! Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir

Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmada, bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Kovid-19'u etkisiz hale getirebileceği öne sürüldü.

Araştırmacılar, yüzde 1 oranında bebek şampuanı bulunan solüsyon, ağız içi yanmayı önleyici temizleyici ve gargaralar dahil olmak üzere günlük kullanılan bazı ürünleri test etti.

30 SANİYEDE...

Çalışmada yüzde 1 oranında bebe şampuanı bulunan solüsyonun, 2 dakika sonra Kovid-19'un yüzde 99,9'undan fazlasını etkisiz hale getirdiği gözlendi.

Bazı gargara ürünlerinin 30 saniyede virüsün yüzde 99,9'undan fazlasını pasifleştirdiği tespit edildi.

Çalışmaya öncülük eden Profesör Craig Meyers, aşının geliştirilmesini beklerken bulaşıyı azaltacak yöntemlere ihtiyaç olduğunu belirterek "Test ettiğimiz ürünler kolayca bulunabiliyor, çoğu zaman zaten insanların günlük rutinlerinin bir parçası." ifadelerini kullandı.

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Bu araştırma sonucu şaşırttı! Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir
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