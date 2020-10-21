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Mama hazırlanırken biberonlara dikkat!

Biberonların ısıyla temasının arttığı durumlarda yüksek düzeyde mikroplastik parçacıkları saldığı bildirildi. Biberonun, içindeki sıvı ne kadar sıcaksa o kadar çok mikroplastik saldığı da gözlendi.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 08:24 ABONE OL
Mama hazırlanırken biberonlara dikkat!

United Press International haberine göre, İrlanda'da Trinity College Dublin'de görevli bilim insanı Liwen Şiao liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 10 biberon çeşidi incelendi.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, 7 biberonda mama hazırlanırken ısıyla mikroplastik parçalarının açığa çıktığı tespit edildi.

Biberonun, içindeki sıvı ne kadar sıcaksa o kadar çok mikroplastik saldığı da gözlendi.

"İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ"

Uzmanlar araştırmanın, bebeklerin mama yoluyla günde yaklaşık 1,6 milyon mikroplastik partiküle maruz kalıyor olabileceğini ortaya koyduğuna işaret etti.

Araştırmanın bulgularına eşlik eden bir makale kaleme alan Viyana Tıp Üniversitesi'nden Philipp Schwabl, "Tespit edilen mikroplastik parçacıklarının sayısı çok yüksek görünüyor. Bu mikroplastik seviyelerini sindirmenin, bebeklere veya genel olarak insan sağlığına etkisini henüz bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

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Mama hazırlanırken biberonlara dikkat!
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