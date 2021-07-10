Bebeklerde burun tıkanıklığı, hırıltı ve balgama ne iyi gelir? Bebeklerde hırıltı evde tedavi ile nasıl geçer?

Söz konusu bebekler olduğunda en küçük sağlık problemleri bile ebeveynler için kaygı verici olabiliyor. Öksürük, hapşırma, ateş, gaz ve en çok da hırıltılı nefes alma problemleri… Minik bedenlerin ebeveynler için hayli büyük olan sorun haline dönüşen göğüs hırıltısını Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay anlatıyor.

Bebeklik ve çocukluk çağında en sık rastlanan sağlık problemlerinin başında olanlardan birisi göğüs hırıltısı, genelde evde basit tedavilerle geçer.

BEBEKLERDE GÖĞÜS HIRILTISININ SEBEPLERİ

-Özellikle yeni doğmuş ve birkaç aylık bebeklerde görülen hırıltının sebebi burunlarında bulunan kıkırdaklardan oluşan nefes yollarının normal insanlara göre daha dar olmasıdır.

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-Ayrıca bebeklerin bronşlarının çok küçük olması nedeniyle burada biriken balgam benzeri sıvılar, bebeğin nefes almada zorlanmasına sebep olur. Bu durumda bebek daha hızlı nefes alır ve bu da burun ve göğüsten hırıltı gelmesine yol açar.

-Bunun dışında bebekler nefes aldığında nefes yolunda oluşan alerji, enfeksiyonlar ve sıvı dolgular bebeğin zaten dar olan burnunu daha da tıkayacağından hırıltılı bir ses çıkarmasına sebep olur.





BEBEKLERDE HIRILTININ BELİRTİLERİ

Hava kirliliği ve enfeksiyon artışına bağlı olarak görülme oranları da artan bebeklerde hırıltının birçok belirtisi vardır. Ebeveynlerin bebeklerde çok sık gözlemlediği göğüs hırıltısının belirtileri;

-Hızlı nefes alıp verme,

-Hızlı nefes alma ihtiyacı sebebiyle burun kanallarında görülen hareketler,

-Yine aynı sebeple göğüs kafesinde görülen hareketler,

-Nefes alıp vermeye bağlı olarak boyun kasları ile kaburga kasları arasında göğüs içine doğru oluşan çukur,

-Mukoz sıvısının burunda oluşturduğu baloncuklar (Bu durum bir burun deliğinin tıkalı olduğunu gösterir.)

BEBEKLERDE HIRILTININ ÇEŞİTLERİ

Eğer bebeğiniz ıslığa benzer bir hırıltı çıkarıyorsa, büyük ihtimalle bebeğinizin burnundaki sıvı salgılar yüzündendir. Bu sebeple korkulacak bir durum yoktur. Eğer bebeğiniz nefes alıp verirken derinden gelen bir hırıltı sesi varsa boğazda bulunan trake borusunda nefes alış verişi sırasında meydana gelen hışırtıların buruna gelene kadar hırıltıya dönüşmesi sonucu oluşmuş demektir. Bu duruma genel olarak trakemalazi adı verilen geçici bir solunum yolu hastalığı sebep olur.

Bebeğiniz çatlak sesli bir hırıltı çıkarıyorsa, bebeğinizin gırtlağında balgam birikmesi vardır. Bu durumda bebeğinizin balgam sökmesi için doktorun verdiği ilaçlara ya da doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Hem bronşların ve nefes yolunun hem de nefes yolunda virüs, enfeksiyon, alerji veya sıvı birikmesi ile oluşan hırıltı türü ise ıslık sesi ile karışık oluşan hırıltıdır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

Genel olarak bu hastalıklar bebeklerde hırıltının sebebi olabilir:

-Alerji,

-Saman nezlesi,

-Astım,

-Boğmaca,

-Zatürre

-Solumun yolu enfeksiyonları,

-Nefes borusuna yabancı madde kaçması,

-Sigara, nikotin dumanına maruz kalma.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Bebeklerde göğüs hırıltısı her ne kadar belli bir noktaya kadar normal karşılansa da bazı durumlar karşısında doktora başvurmak önemlidir. Bu durumlar;

Öksürük ve hırıltı azalmak yerine giderek artıyorsa,

Nefes alış verişi sıklaşmışsa,

Bebeğin cilt rengi solu veya morsa,

Bebekte aşırı bitkinlik varsa,

Ateşi yükselmişse,

Burnunun sadece bir tarafından akıntı geliyorsa bebek yemek yemeği veya emmeyi reddediyorsa çocuk hastalıkları uzmanına ulaşılmalıdır.

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BEBEKLERDE HIRILTI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Bu konuda en bilinen yöntem tuzlu solüsyonlardır (su). Bebeklerde yeteri kadar mukoza sıvısı yeterli oranda salgılanmadığı için çok sık kurur. Bebek de burun içine basınç oluşturacak güdü olmadığı için kuruluğu tuzlu su ile giderebilirsiniz. Bu durumu çözmek için eczanelerden tuzlu su olarak satılan medikal damlalardan, serum fizyolojik ve deniz suyu alabilirsiniz.

Burun tıkanıklığını giderecek diğer bir yöntem ise, burun aspiratörleridir. Bu aspiratör burun içinde negatif basınç oluşturarak burunda birikmiş sıvıyı çekerek tıkanıklığı giderir. Genizde ve solunum yolunda oluşan balgamı sökebilmesi için limonlu su veya limon suyunu bebeğinize birkaç damla verilebilir. Odanın nem oranı mutlaka ayarlanmalıdır. Buna istinaden nem oranı yaşamsal konfor aralığı olan %45 – 55 aralığında tutularak odanın kuruması engellenmelidir.